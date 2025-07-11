Европейские гранды нацелились на кражу века. «Ливерпуль» отбивает своего лидера у «Баварии» и «Барсы»

1752248882

11 июля 2025, 18:48

У Луиса есть повод сомневаться.

Закрепился в статусе лидера

Колумбийского вингера привозили ещё в команду Юргена Клоппа – он застал худший сезон «Ливерпуля» в эпоху немца, обновление проекта и плавный переход к Арне Слоту. Для мерсисайдцев это не классический герой, как Алиссон, Мохамед Салах или Вирджил ван Дейк – но и он успел стать лидером команды.

Если на первых порах статистика вингера не впечатляла так сильно (да и не удавалось провести полноценный сезон), то минувшие две кампании стали для Луиса прорывными. Диасу уже не мешали травмы. В розыгрыше АПЛ -23/24 футболист забил восемь мячей и сделал шесть голевых передач за 37 матчей, в минувшем чемпионате – ещё один шаг вперёд. Теперь уже 13 голов и семь ассистов за 36 игр.

Салах – безальтернативный лидер «красных» в принципиальных матчах, но и Диас делал разницу в решающий момент. Он принёс «мерсисайдцам» победу над «Брентфордом» минувшим летом (2:0, у Луиса – гол и ассист), в следующем же туре – дубль с МЮ (3:0). Так же колумбиец прибил «Борнмут», помогал с «Вулвс», «Эвертоном», «Арсеналом», «Вет Хэмом». Так что присутствие Диаса для команды тоже стало определяющим.

Каталонцы очень хотели Луиса – опять мешают финансовые проблемы

Для «Ливерпуля» вингер стал одним из неприкасаемых – тем, по кому не станут выслушивать никакие предложения. При этом спрос на футболиста достаточно серьёзный. «Барса» обозначила свой интерес ещё в мае, когда спортивный директор клуба Деку заявил, что «блаугране» нравятся Луис и Рэшфорд.

Каталонцы в межсезонье активно пытаются подписать топ-вингера – в списках помимо выше указанных игроков был Нико Уильямс. Испанцы отдали предпочтение последнему, когда на колумбийца вышел «Аль-Наср». Но позднее Нико неожиданно продлил контракт с «Атлетиком», так что «Барсе» пришлось вернуться к переговорам.

Отмечалось, что сам футболист не против рассмотреть такой вариант. При этом по нему немало вопросов. Прежде всего – игровой. У «Барсы» справа есть Ямаль, а слева раскрылся Рафинья. Бразилец заслужил роль лидера и доверие ярким сезоном-24/25 – покупка ещё одного вингера, если это не футболист на скамейку, имеет мало смысла. Сам Диас вряд ли готов менять статус лидера «Ливерпуля» на роль запасного в «Барсе». Да и финансовые проблемы «сине-гранатовых» никуда не делись. Остался вопрос, получится ли сбить ценник.

У «Баварии» не так мало шансов, как кажется

С мюнхенцами, на самом деле, похожая ситуация. На левом фланге есть выбор между Кингсли Команом и Сержем Гнабри – первый отобрал место в старте и получает больше игровой практики. Но есть и коренное отличие – эти футболисты уровнем гораздо ниже, чем те же Рафинья и Диас. Если в «Барселоне» у колумбийца изначально не было бы статуса лидера и даже гарантий места в старте, то в «Баварию» бы он приходил в качестве ведущего игрока.

Вдобавок мюнхенцы всё же в более выгодном положении. «Ливерпуль» играет в чемпионате с бешеной конкуренцией – сейчас пересобирается «Ман Сити», Пеп готов включиться в борьбу за титул, «Арсенал» устроил масштабную закупку, чтобы добраться до трофеев. Не стоит забывать о «тёмных лошадках»: «Ньюкасле», «Челси». И о тех, кто по статусу должен находиться выше, чем финишировал весной: МЮ , «Тоттенхэм». «Бавария» же – гегемон.

По последним данным, в переговорах «баварцы» ориентируются на ценник в 60 миллионов евро – больше за Диаса предлагать не станут. При этом сумму готовы увеличить за счёт бонусов. Первое предложение, которое направили недавно, составляет 52 миллиона.

Дилемма для игрока

В этом плане «Ливерпулю» всегда приходилось тяжело. Конечно, это великий клуб с историей. Конечно, тут максимально благоприятная доверительная атмосфера и понятные светлые перспективы. Но конкуренцию с «Реалом» и «Ман Сити» клуб выдерживает едва ли. Клопп, может, и был одним из двух-трёх лучших тренеров – но в соперничестве гораздо чаще победителем выходил Пеп.

Так и весь такой хороший «Ливерпуль» на выходе брал гораздо меньше трофеев, чем соперники. Пример Трента показал, что для топ-футболистов это важный нюанс. Настолько, что даже воспитанник готов покинуть родной клуб, чтобы наладить дела с титулами.

Понятно, что сейчас ситуация иная. АПЛ взяли с запасом (но и конкуренты самоизолировались), да и Слот готовится строить масштабный проект – уже свой собственный, а не по мотивам Клоппа. И трансфер Вирца – шаг, прекрасно говорящий об амбициях. С другой стороны, пока что всё это воздух. А гегемония «Баварии» в Бундеслиге – она здесь и сейчас. И гегемония «Барсы», с учётом показанного «Реалом» на КЧМ , – тоже. Так что Луису Диасу будет крайне тяжело выбрать.

С контрактом лучше не затягивать

«Ливерпуль» делает всё, что в его силах – тренеру после взятого титула доверились, топ-трансфер провернули. Единственное – надо лучше работать с самим игроком. Тот же Трент «Ливерпуль» покинул свободным агентом – и кто бы что ни говорил, это провал клуба. Контракт Диаса рассчитан до лета 2027 года – и значит, заняться его продлением стоит уже сейчас.