«Аль-Хиляль» собирается приобрести у «Фиорентины» Кина за 52 млн евро

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вчера, 16:13

Аравийский «Аль-Хиляль» собирается осуществить еще один громкий трансфер после перехода из «Милана».

По информации источника, главный тренер команды из Эр-Рияда просит усилить атаку, пригласив из «Фиорентины» нападающего сборной Италии . «Аль-Хиляль» готов заплатить флорентийцам 52 миллиона, сумму отступных прописанных в нынешнем контракте форварда.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» пытается сохранить Кина в команде, предлагая существенное увеличение зарплаты.

В минувшем сезоне Моизе забил 25 голов и сделал 3 результативные передачи в 44 матчах. «Фиорентина» в прошлом году приобрела форварда у «Ювентуса» за 13 млн евро.