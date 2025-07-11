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«Аль-Хиляль» собирается приобрести у «Фиорентины» Кина за 52 млн евро

вчера, 16:13

Аравийский «Аль-Хиляль» собирается осуществить еще один громкий трансфер после перехода Тео Эрнандеса из «Милана».

По информации источника, главный тренер команды из Эр-Рияда Симоне Индзаги просит усилить атаку, пригласив из «Фиорентины» нападающего сборной Италии Моизе Кина. «Аль-Хиляль» готов заплатить флорентийцам 52 миллиона, сумму отступных прописанных в нынешнем контракте форварда.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» пытается сохранить Кина в команде, предлагая существенное увеличение зарплаты.

В минувшем сезоне Моизе забил 25 голов и сделал 3 результативные передачи в 44 матчах. «Фиорентина» в прошлом году приобрела форварда у «Ювентуса» за 13 млн евро.

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Все комментарии
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 20:18
В наше время забивной нападающий да за 50 +- это вообще почти даром
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 16:51
Не зря в контрактах указывают огромные отступные. Разве мечтали хозяева Фиорентины, что кто-то заплатит 52 миллиона долларов? А покупатель нашёлся.
shlomo
shlomo
вчера в 16:24
Это еще Индзаги пока скромничает...:)))
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