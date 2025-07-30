Юран собирается жить на базе во время работы в турецкой команде

Главный тренер турецкого клуба «Серик Беледиеспор» рассказал источнику о том, где будет жить во время работы в команде.

Клуб дал мне выбор: дом, квартира или гостиница. Но у нас великолепная база, можно сказать, шестизвёздочная, сейчас заканчивается ремонт. Мы были там на сборах, прямо на берегу моря, а я вообще люблю всегда жить на базе, если она соответствует. Там всегда можно посмотреть игру в кинозале, соперника, плюс 50 м от моря. Я принял решение остановиться на базе. Базу переделали, выполнили мои пожелания по тренажёрному залу, столовой, конференц-залу. Многое было сломано, но всё быстро делают, можно сказать, в три смены работают.

В этом плане благодарен турецкому руководству, что помогают, хорошо общаемся, видят тренировочный процесс. Это касается и футболистов, которых я просматриваю, никаких препятствий нет, все в гармонии. Работа выстроена, все занимаются своим делом. В целом с адаптацией проблем не испытываю, будет машина, также и переводчик ходит со мной. Так что буду на базе жить во время сезона, там всё есть для работы. Есть отпуск, а есть работа, которая заключается в том, чтобы ты практически 24 на 7 был бы в работе, делал результат.