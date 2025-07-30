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Юран собирается жить на базе во время работы в турецкой команде

вчера, 17:59

Главный тренер турецкого клуба «Серик Беледиеспор» Сергей Юран рассказал источнику о том, где будет жить во время работы в команде.

Клуб дал мне выбор: дом, квартира или гостиница. Но у нас великолепная база, можно сказать, шестизвёздочная, сейчас заканчивается ремонт. Мы были там на сборах, прямо на берегу моря, а я вообще люблю всегда жить на базе, если она соответствует. Там всегда можно посмотреть игру в кинозале, соперника, плюс 50 м от моря. Я принял решение остановиться на базе. Базу переделали, выполнили мои пожелания по тренажёрному залу, столовой, конференц-залу. Многое было сломано, но всё быстро делают, можно сказать, в три смены работают.

В этом плане благодарен турецкому руководству, что помогают, хорошо общаемся, видят тренировочный процесс. Это касается и футболистов, которых я просматриваю, никаких препятствий нет, все в гармонии. Работа выстроена, все занимаются своим делом. В целом с адаптацией проблем не испытываю, будет машина, также и переводчик ходит со мной. Так что буду на базе жить во время сезона, там всё есть для работы. Есть отпуск, а есть работа, которая заключается в том, чтобы ты практически 24 на 7 был бы в работе, делал результат.

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Все комментарии
Old16
Old16
вчера в 20:57
Даже если ничего не получится , зато кайфанет в ультра все включено
112910415
112910415
вчера в 20:16
Расточительство ни к чему!
je8aj4k47zse
je8aj4k47zse
вчера в 19:30
Юрану удачи, на Родине достойного предложения не получил (в Спартаке у него бы получилось), нашёл то что хотел на турецком берегу
km5a65532gt4
km5a65532gt4
вчера в 18:32
Меньше расходов и ближе к команде!
Barcelona
Barcelona
вчера в 18:31
Экономика должна быть экономной!
Гость
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