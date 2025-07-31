Борис Ротенберг: «Батраков должен выиграть РПЛ с „Локо“ и уехать в Европу»

Заместитель генерального директора по развитию молодежного футбола клуба «Локомотив» надеется, что полузащитник успеет выиграть чемпионат России с «железнодорожниками» перед своим отъездом в Европу.

Переход Леши в большой футбол — результат системы, а не моя заслуга. Он с 6-7 лет в нашей академии. Батраков — будущее российского футбола, гордимся его успехами и ценностями. За 2,5 года в системе выросло восемь воспитанников — это сверхрезультат. Леша — лицо клуба и академии, он должен стать чемпионом России и играть в Европе. Нужно поднять кубок и отдать дань клубу и академии. Леша — воспитанник, сделает все ради «Локомотива».