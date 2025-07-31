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Борис Ротенберг: «Батраков должен выиграть РПЛ с „Локо“ и уехать в Европу»

вчера, 09:17

Заместитель генерального директора по развитию молодежного футбола клуба «Локомотив» Борис Ротенберг надеется, что полузащитник Алексей Батраков успеет выиграть чемпионат России с «железнодорожниками» перед своим отъездом в Европу.

Переход Леши в большой футбол — результат системы, а не моя заслуга. Он с 6-7 лет в нашей академии. Батраков — будущее российского футбола, гордимся его успехами и ценностями. За 2,5 года в системе выросло восемь воспитанников — это сверхрезультат. Леша — лицо клуба и академии, он должен стать чемпионом России и играть в Европе. Нужно поднять кубок и отдать дань клубу и академии. Леша — воспитанник, сделает все ради «Локомотива».

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Все комментарии
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
сегодня в 09:57
,,Он ДОЛЖЕН стать чемпионом России"(!!!)
,,Нью -Васюки Футбольный Клуб"- в составе этого клуба чемпионов из вашей академии много, наверное?
Говорить о молодом футболисте с таким апломбом не говорит о большом педагогическом таланте этог господина-руководителя.
Сколько таких Батраковым кануло в неизвестность... Один Бог знает, наверное.
Что такого показывает Батраков, что можно уже сейчас говорить о его великом будущем?
Хотите продать за ,, бугор"? Рекламу делаете, убивая талант, только-только пробивающийся?
Не понимаю, когда ,,делят шкуру ещё не убитого медведя"...
5ua8m4khktbh
5ua8m4khktbh
вчера в 12:00
Шансов на это не очень много. Локомотив не самый сильный клуб чемпионата.
Шуня771
Шуня771
вчера в 11:25
Давненько Локо чемпионом был...
План у Бориса ясен....
Учесть надо.)
lotsman
lotsman
вчера в 10:37
"......будущее российского футбола.....он должен играть в Европе......" О каком будущем российского футбола речь, если он должен играть в Европе, то есть Европа будет пользоваться плодами Академии Локомотива? Или, по мнению Ротенберга, наигравшись в Европе, если конечно он туда ещё попадёт, он вернётся заканчивать карьеру в Россию, поднимать российский футбол?)
112910415
112910415
вчера в 10:27
То есть не уедет
awr45at4md65
awr45at4md65
вчера в 09:59
Как всегда, распиарят футболиста и превратят потом в Соболева.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 09:51
Рановато начали превозносить Батрака. Он через матч играет прилично, да и по ходу игры не всегда выкладывается. Не видать Локо золота ,а насчёт Европы возможны варианты типа Захаряна. Тот тоже был расхвален и вот результат.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 09:34
Ротенберг говорит хорошие, правильные слова. В них учитываются интересы всех' сторон. Плохо, когда плодами работы Академии Локомотива, без его согласия, будут пользоваться другие клубы. Может Ротенберг знает, ка избежать этого?
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