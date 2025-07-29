Главный тренер «Краснодара» ответил на вопрос, с чем связано второе домашнее поражение команды подряд.

Примерно с тем же, что и первое поражение. В эпизодах с пропущенными голами наши грубейшие ошибки. Мы не имеем права так играть, и мы не играли так на протяжении последних полутора лет. Вот эти вывески чемпионства — все нужно забыть. Потому что вроде бы играем неплохо и с «Локомотивом», и с ЦСКА , и сегодня с «Крыльями Советов», но нет побед. Вот эта история потерялась. И мы сейчас или возвращаемся на землю, или это всё будет продолжаться.