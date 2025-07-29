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Мурад Мусаев: «Вот эти вывески чемпионства — всё нужно забыть»

вчера, 23:53
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 2Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопрос, с чем связано второе домашнее поражение команды подряд.

Примерно с тем же, что и первое поражение. В эпизодах с пропущенными голами наши грубейшие ошибки. Мы не имеем права так играть, и мы не играли так на протяжении последних полутора лет. Вот эти вывески чемпионства — все нужно забыть. Потому что вроде бы играем неплохо и с «Локомотивом», и с ЦСКА, и сегодня с «Крыльями Советов», но нет побед. Вот эта история потерялась. И мы сейчас или возвращаемся на землю, или это всё будет продолжаться.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 09:07
Джек, я понимаю вашу обиду за прошлый сезон, но имейте Уважение к сопернику, который вас обыграл.
112910415
112910415
сегодня в 07:38
собраться, успокоиться и работать, как умеете !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 06:51
Как Лестер и Вольфсбург....
Раз расчемпионится и забыть....
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 02:40
Мусаев,, не веди себя, как посторонний эксперт. Лично ты виноват в этих поражениях.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:34
Это хорошо, когда знаешь все свои ошибки.. Расскажи, почему не можешь их предотвратить? Всё остальное это пустые разговоры.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:01
Да просто хватит уже похмеляться после чемпионства))
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