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Защитник «Динамо» Касерес: «Карпин сказал, что я был чуть-чуть толстый»

вчера, 20:31

Защитник «Динамо» Хуан Касерес рассказал, какие требования в работе с Валерием Карпиным его удивляют.

Это всё, что касается веса. Валерий Георгиевич сказал, что я был чуть-чуть толстый. Но сейчас я уже справляюсь с этим. И моя форма становится все лучше и лучше.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:42
Cупер, просто фантастика!!!)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:18, ред.
Динамовец Касерас при Личке


И при Карпине...
Capral
Capral
вчера в 20:50, ред.
Один из лучших сейчас в команде. Силен в отборе, в подыгрыше, силовой, выносливый и конечно техничный!!!
Единственный недостаток- иногда теряет позицию. А вообще, стоит констатировать: после прихода Карпина, и Маричаль, и Касерас сильно прибавили в игре. Кто-то скажет, когда это Карпин успел их переучить? Может быть. Но факт, Марик, который ещё недавно, у пивного чеха лупил по своим воротам, сейчас преобразился- хорош в отборе, в верховой игре, грамотно читает соперника, ориентируется при массированной атаке неприятеля, а Касерас - практически весдесущ!!!
Невероятно- но факт...
Vilar
Vilar
вчера в 20:41, ред.
Касерес, вы хорошеете вместе с Карпиным, с каждым днём, всё лучше и лучше.
Не шучу.
Аксинья
Аксинья
вчера в 20:32
Это не страшно, вот если бы сказал немножко беременный...
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