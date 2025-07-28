Защитник «Динамо» Касерес: «Карпин сказал, что я был чуть-чуть толстый»

Защитник «Динамо» рассказал, какие требования в работе с его удивляют.

Это всё, что касается веса. Валерий Георгиевич сказал, что я был чуть-чуть толстый. Но сейчас я уже справляюсь с этим. И моя форма становится все лучше и лучше.