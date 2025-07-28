Защитник «Динамо» Касерес: «Карпин сказал, что я был чуть-чуть толстый»

Защитник «Динамо» Хуан Касерес рассказал, какие требования в работе с Валерием Карпиным его удивляют.
Это всё, что касается веса. Валерий Георгиевич сказал, что я был чуть-чуть толстый. Но сейчас я уже справляюсь с этим. И моя форма становится все лучше и лучше.
Единственный недостаток- иногда теряет позицию. А вообще, стоит констатировать: после прихода Карпина, и Маричаль, и Касерас сильно прибавили в игре. Кто-то скажет, когда это Карпин успел их переучить? Может быть. Но факт, Марик, который ещё недавно, у пивного чеха лупил по своим воротам, сейчас преобразился- хорош в отборе, в верховой игре, грамотно читает соперника, ориентируется при массированной атаке неприятеля, а Касерас - практически весдесущ!!!
Невероятно- но факт...
Единственный недостаток- иногда теряет позицию. А вообще, стоит констатировать: после прихода Карпина, и Маричаль, и Касерас сильно прибавили в игре. Кто-то скажет, когда это Карпин успел их переучить? Может быть. Но факт, Марик, который ещё недавно, у пивного чеха лупил по своим воротам, сейчас преобразился- хорош в отборе, в верховой игре, грамотно читает соперника, ориентируется при массированной атаке неприятеля, а Касерас - практически весдесущ!!!
Невероятно- но факт...
И при Карпине...
И при Карпине...