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Зайнутдинов рассказал, почему перешёл в «Динамо», а не в «Спартак»

вчера, 22:22

Новичок «Динамо» Бахтиёр Зайнутдинов рассказал, почему принял решение перейти в составе «бело-голубых».

Агент мне позвонил, сказал, что Карпин хочет, чтобы я присоединился. За две недели решили. Да, были интересы и звонки от «Спартака» и «Зенита». Я пропустил из-за травмы много. Но тут в выборе решил тренер, плюс цвета «Динамо» — братский клуб. По «Спартаку» у меня была принципиальная позиция.

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Termez Zidan
Termez Zidan ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 13:09
Конечно радовались, таджики ближе все таки узбекам
Сп62
Сп62 ответ Termez Zidan (раскрыть)
сегодня в 11:28
Узбеки радовались, когда Р. Рахимов переходил в Спартак. Не помнишь?
Termez Zidan
Termez Zidan
сегодня в 11:17
А как узбеки выдохнулись узнав, что казах не перейдет в Спартак
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:37, ред.
Патамушта меня позвал Валерий Жорович! И он - свой в доску!
Scorp689
Scorp689
вчера в 22:47
Денег видимо больше динамики дали .. а как красиво говорил...
Шуня771
Шуня771
вчера в 22:38
"Та наш ты принципиальный..."

Все КБ вздохнули, с облегчением, узнав что ты в Динамо побежал, а не в Тарасовку!)
Гость
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