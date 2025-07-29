Зайнутдинов рассказал, почему перешёл в «Динамо», а не в «Спартак»

Новичок «Динамо» рассказал, почему принял решение перейти в составе «бело-голубых».

Агент мне позвонил, сказал, что Карпин хочет, чтобы я присоединился. За две недели решили. Да, были интересы и звонки от «Спартака» и «Зенита». Я пропустил из-за травмы много. Но тут в выборе решил тренер, плюс цвета «Динамо» — братский клуб. По «Спартаку» у меня была принципиальная позиция.