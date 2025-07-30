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Дивеев назвал экс-игрока «Спартака» Луиса Адриано «самым мерзким форвардом»

вчера, 16:20

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев назвал бывшего нападающего «Спартака» Луиса Адриано «самым мерзким форвардом», против которого ему доводилось играть:

Тут однозначно: Луис Адриано. Бежишь с ним, а он просто бьет с локтя в бок. И ВАР ведь тогда не было. Плюс Адриано оскорблял во время игры, пытался спровоцировать. Думаю, как человек Луис хороший, но на поле – грязный.

Луис Адриано играл за «Спартак» с января 2017 года по июль 2019-го. В составе «красно-белых» бразилец стал чемпионом России.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:31
Хороший человек не будет в бок лупить...локтем....оскорблять и провоцировать
...
Я так думаю...
Andre Lanski
Andre Lanski
вчера в 23:19
Бедный, бедный Игорек(
Злой дяденька Адриано обижал мальчика Дивеева(
Интересно узнать подробности «грязного», по словам Игорька, Луиса.
Первый официальный матч Дивеев провел 9 марта 2019 года.
19 августа Игоряшка играл против «Спартака».
И вот тут-то заковыка: Как мерзкий дядька Луис мог шпынять мальчонку Гогика, если АДРИАНО ПОКИНУЛ «СПАРТАК» 30 ИЮЛЯ 2019 ГОДА)))
МОЖНО КОНСТАТИРОВАТЬ, ЧТО ДИВЕЕВ, КАК И ВСЕ АРМЕЙЦЫ, ЛГУН И КЛЕВЕТНИК!
Впрочем, чему удивляться, если даже мелкий мерзкопакостник РОША, задрав штаны и потратив собственные денежки, стремглав голову бежал из конюшни)
Vilar
Vilar
вчера в 20:54
Хороший человек, не может быть козлом.
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 18:53
Зато Адриано на моей памяти чуть ли не лучший чистый центрфорвард в Спартаке за последние лет 20. А голы клал такие -заглядение просто. Гол Зениту в Москве-лучший гол десятилетия просто. Рвал он РПЛ конкретно.. Ливай 8а по сравнению с ним. Очень не хватает такого уровня форварда сейчас.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 18:11
Выполнял установку тренера.
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:13
В то, доваровское время многие игроки не брезговали оскорблять соперников с целью провокации.. Лично я видел за этим занятием самого Семака, тогда игрока. В сторону его команды был назначен штрафной, Сергей, стоял в стенке и оскорблял бьющего игрока.. Кстати, в том сезоне он получил в награду смокинг,, за благородство что ли?
Capral
Capral
вчера в 16:51
Правду говорит Дивей. Вспоминаю игры Адриано за Шахтер, и там, тоже, болелы киевлян его не любили...
mwn4cumk7n6p
mwn4cumk7n6p
вчера в 16:45, ред.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    вчера в 16:39
    Игорю виднее кого и как называть.
    sr3u5f5yn3bm
    sr3u5f5yn3bm ответ c2c224s4t665 (раскрыть)
    вчера в 16:39
      Варвар7
      Варвар7
      вчера в 16:36
      c2c224s4t665
      c2c224s4t665
      вчера в 16:30
      Напрашивается вопрос, в какой команде он играл.
      Гость
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