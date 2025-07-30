Дивеев назвал экс-игрока «Спартака» Луиса Адриано «самым мерзким форвардом»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев назвал бывшего нападающего «Спартака» Луиса Адриано «самым мерзким форвардом», против которого ему доводилось играть:
Тут однозначно: Луис Адриано. Бежишь с ним, а он просто бьет с локтя в бок. И ВАР ведь тогда не было. Плюс Адриано оскорблял во время игры, пытался спровоцировать. Думаю, как человек Луис хороший, но на поле – грязный.
Луис Адриано играл за «Спартак» с января 2017 года по июль 2019-го. В составе «красно-белых» бразилец стал чемпионом России.
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Я так думаю...
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Я так думаю...
Злой дяденька Адриано обижал мальчика Дивеева(
Интересно узнать подробности «грязного», по словам Игорька, Луиса.
Первый официальный матч Дивеев провел 9 марта 2019 года.
19 августа Игоряшка играл против «Спартака».
И вот тут-то заковыка: Как мерзкий дядька Луис мог шпынять мальчонку Гогика, если АДРИАНО ПОКИНУЛ «СПАРТАК» 30 ИЮЛЯ 2019 ГОДА)))
МОЖНО КОНСТАТИРОВАТЬ, ЧТО ДИВЕЕВ, КАК И ВСЕ АРМЕЙЦЫ, ЛГУН И КЛЕВЕТНИК!
Впрочем, чему удивляться, если даже мелкий мерзкопакостник РОША, задрав штаны и потратив собственные денежки, стремглав голову бежал из конюшни)
Злой дяденька Адриано обижал мальчика Дивеева(
Интересно узнать подробности «грязного», по словам Игорька, Луиса.
Первый официальный матч Дивеев провел 9 марта 2019 года.
19 августа Игоряшка играл против «Спартака».
И вот тут-то заковыка: Как мерзкий дядька Луис мог шпынять мальчонку Гогика, если АДРИАНО ПОКИНУЛ «СПАРТАК» 30 ИЮЛЯ 2019 ГОДА)))
МОЖНО КОНСТАТИРОВАТЬ, ЧТО ДИВЕЕВ, КАК И ВСЕ АРМЕЙЦЫ, ЛГУН И КЛЕВЕТНИК!
Впрочем, чему удивляться, если даже мелкий мерзкопакостник РОША, задрав штаны и потратив собственные денежки, стремглав голову бежал из конюшни)