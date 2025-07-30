Дивеев назвал экс-игрока «Спартака» Луиса Адриано «самым мерзким форвардом»

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вчера, 16:20

Защитник ЦСКА назвал бывшего нападающего «Спартака» «самым мерзким форвардом», против которого ему доводилось играть:

Тут однозначно: Луис Адриано. Бежишь с ним, а он просто бьет с локтя в бок. И ВАР ведь тогда не было. Плюс Адриано оскорблял во время игры, пытался спровоцировать. Думаю, как человек Луис хороший, но на поле – грязный.

Луис Адриано играл за «Спартак» с января 2017 года по июль 2019-го. В составе «красно-белых» бразилец стал чемпионом России.