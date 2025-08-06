Soccer.ru
Никита Чернов: «За год со Станковичем не было ни одного разговора»

вчера, 10:12

Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал о работе под руководством Деяна Станковича.

Объяснял ли Станкович, почему я не играю? Нет. Были ли за год у нас хоть один разговор? Нет. Мне кажется, эти два ответа обо всём исчерпывающе говорят.

Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 11:30
Без них никак.....
Если в субботу Станкович проиграет Локомотиву скажут что он тайный поклонник Семака...а вечерами под песни Бузовой бьёт плетью Бонгонду...
ab7hsr25yf2e
ab7hsr25yf2e
вчера в 10:59
Станковичу было не до Никиты, он в депрессии.
Bad Listener
Bad Listener ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 10:58
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🔥🔥🔥🔥🔥🔥 Браво!!!! Это просто 5 с плюсом. Ахахах))) 😀😀😀😀😀
Шуня771
Шуня771
вчера в 10:57
Барин снизошел до некоторых "холопов"!)
А Своя "надёжная" обойма где тогда будет играть?
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:53
А нельзя Станковича просто уволить, без этих подготовительных мероприятий?
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 10:34, ред.
Никиту он боится, Никита игрок взрослый дисциплинированный и с характером. А такие слабохарактерные незрелые как Станкович боятся таких как дети боятся взрослых. А тут ещё как бы ты вроде начальник, а чувствуешь себя младше и ниже подчинённого, конечно ты будешь его избегать всячески, придумаешь причины какие то которые уложатся в твою картину мира так чтобы этот страх и свою незрелость не признавать и постараешься сделать всё чтобы поскорее устранить причину дискомфорта
Сп62
Сп62 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 10:22
У Деяна есть костяк, как он думает, и с ним он работает. Остальные ему до лампочки.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:15
А Деян то "молчун" оказывается , а по нему и не скажешь....)
