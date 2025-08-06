Никита Чернов: «За год со Станковичем не было ни одного разговора»

Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал о работе под руководством Деяна Станковича.
Объяснял ли Станкович, почему я не играю? Нет. Были ли за год у нас хоть один разговор? Нет. Мне кажется, эти два ответа обо всём исчерпывающе говорят.
Если в субботу Станкович проиграет Локомотиву скажут что он тайный поклонник Семака...а вечерами под песни Бузовой бьёт плетью Бонгонду...
А Своя "надёжная" обойма где тогда будет играть?
