Новичок «Динамо» Рубенс: «Нам реально выиграть титул в этом сезоне»

Бразильский полузащитник «Динамо» Рубенс заявил, что его новой команде по силам выиграть чемпионат России в нынешнем сезоне:
Успел ознакомиться с клубной инфраструктурой «Динамо». Понимаю, что это большой клуб, который ставит перед собой большие цели, нам реально их достичь. Нам нужно немного времени, чтобы сыграться, узнать друг друга ближе, полностью усвоить требования тренерского штаба и играть еще лучше. Думаю, нам реально выиграть титул в этом сезоне.
Рубенс ранее перешел в «Динамо» из бразильского клуба «Атлетико Минейро».
«Бело-голубые» прошлый раз становились чемпионами в 1976 году. Лучший результат «Динамо» в постсоветской истории – второе место в чемпионате России 1994 года.
Извините, говорить, "с уважением" не буду.
Извините, говорить, "с уважением" не буду.
Парень, какое чемпионство в этом сезоне? Я тоже так думал, до прихода Карпина и обещал золотые горы другим. Но я не учел такое количество травм, как сейчас в команде. Все ведущие в больнице, команда играет без центра поля, поэтому и связи между линиями не видны. Разрозненные действия и практически нет атаки. Я понимал, что Валера будет всё крушить, для создания баланса- гармоничного и системного, но я не представлял себе, что это будет так болезненно. Семь ведущих человек в лазарете!!!
И что конкретно, ты, Рубенс показал в Краснодаре? Ничего. Касерас и Марик, периодически перемещались в зону твоей ответственности, чтобы тебе помочь и тебя подстраховать. Да, я верю в Карпина и верить буду до упора, но в чемпионство в этом сезоне я не верю. Если удастся пошуметь в кубке России- это будет за счатье!!!!!!!
Тебе, Рубенс- Удачи, и скорейшей сыгранности с партнерами!!!
Парень, какое чемпионство в этом сезоне? Я тоже так думал, до прихода Карпина и обещал золотые горы другим. Но я не учел такое количество травм, как сейчас в команде. Все ведущие в больнице, команда играет без центра поля, поэтому и связи между линиями не видны. Разрозненные действия и практически нет атаки. Я понимал, что Валера будет всё крушить, для создания баланса- гармоничного и системного, но я не представлял себе, что это будет так болезненно. Семь ведущих человек в лазарете!!!
И что конкретно, ты, Рубенс показал в Краснодаре? Ничего. Касерас и Марик, периодически перемещались в зону твоей ответственности, чтобы тебе помочь и тебя подстраховать. Да, я верю в Карпина и верить буду до упора, но в чемпионство в этом сезоне я не верю. Если удастся пошуметь в кубке России- это будет за счатье!!!!!!!
Тебе, Рубенс- Удачи, и скорейшей сыгранности с партнерами!!!