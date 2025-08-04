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Новичок «Динамо» Рубенс: «Нам реально выиграть титул в этом сезоне»

вчера, 15:12

Бразильский полузащитник «Динамо» Рубенс заявил, что его новой команде по силам выиграть чемпионат России в нынешнем сезоне:

Успел ознакомиться с клубной инфраструктурой «Динамо». Понимаю, что это большой клуб, который ставит перед собой большие цели, нам реально их достичь. Нам нужно немного времени, чтобы сыграться, узнать друг друга ближе, полностью усвоить требования тренерского штаба и играть еще лучше. Думаю, нам реально выиграть титул в этом сезоне.

Рубенс ранее перешел в «Динамо» из бразильского клуба «Атлетико Минейро».

«Бело-голубые» прошлый раз становились чемпионами в 1976 году. Лучший результат «Динамо» в постсоветской истории – второе место в чемпионате России 1994 года.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Николай 1 (раскрыть)
сегодня в 00:56
Я никогда и ничего не делаю зря. Я понял, что вы про Рубенса. Но после игры с Краснодаром, вы, последними словами оскорбили Карпина, человека, который, только только приступил к работе, имея, уже, такие проблемы с составом. Когда я критиковал шварца или Личку, я это делал с сознанием дела, прекрасно понимая, что эти люди- ничего в Динамо не достигнут и не ошибся. А вот, к Карпину иметь претензии еще рано, надо набраться терпения и подождать, хотябы до зимней паузы, как делается во всех приличных клубах...
Николай 1
Николай 1 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:46
"Лизнул, так лизнул!" - это я про Рубенса. Зря вы обиделись и минуснули меня.
Capral
Capral ответ Николай 1 (раскрыть)
вчера в 23:28
Вы для начала, хотя бы на состав Динамо посмотрели, прежде, чем постоянно лить помои на тренера, и посчитали, какие у Карпина потери.
Извините, говорить, "с уважением" не буду.
Николай 1
Николай 1
вчера в 22:45
Лизнул, так лизнул! Думаю, будет 7е-9е место. За это титул не положен.
jhg487mmy7za
jhg487mmy7za
вчера в 18:02
Тренер, который за много, много лет нигде, никогда и ничего не выиграл, не выиграет и в этом сезоне.
Храневец
Храневец
вчера в 17:28
Еще одна звезда зажглась в Петровском парке ! Иди тренируйся лучше Больше пользы будет !
Capral
Capral
вчера в 15:54
Ну всё, началось.
Парень, какое чемпионство в этом сезоне? Я тоже так думал, до прихода Карпина и обещал золотые горы другим. Но я не учел такое количество травм, как сейчас в команде. Все ведущие в больнице, команда играет без центра поля, поэтому и связи между линиями не видны. Разрозненные действия и практически нет атаки. Я понимал, что Валера будет всё крушить, для создания баланса- гармоничного и системного, но я не представлял себе, что это будет так болезненно. Семь ведущих человек в лазарете!!!
И что конкретно, ты, Рубенс показал в Краснодаре? Ничего. Касерас и Марик, периодически перемещались в зону твоей ответственности, чтобы тебе помочь и тебя подстраховать. Да, я верю в Карпина и верить буду до упора, но в чемпионство в этом сезоне я не верю. Если удастся пошуметь в кубке России- это будет за счатье!!!!!!!
Тебе, Рубенс- Удачи, и скорейшей сыгранности с партнерами!!!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 15:50
Очередной эксперт объявился. На этот раз из Динамо. Который по счету? Это плохая примёта, говорить о возможном будущем. Спортсмены люди суеверные, а разве в Бразилии не так? Я считаю, что к титулам нужно подбираться очень осторожно, иначе можно сглазить..
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:48
Человек только пришел в команду. Сыграл 1 матч, очень неубедительно, мягко говоря. Не видел в игре ни одной команды РПЛ и уже утверждает что " Динамо реально выиграть РПЛ. Реально это бла, бла, бла. Погоди пару месяцев, станет ясно что почем, тогда и можно будет говорить, что " реально" для Динамо в этом сезоне. Языком надо поменьше работать, а больше головой и ногами
Гость
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