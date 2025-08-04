Новичок «Динамо» Рубенс: «Нам реально выиграть титул в этом сезоне»

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вчера, 15:12

Бразильский полузащитник «Динамо» заявил, что его новой команде по силам выиграть чемпионат России в нынешнем сезоне:

Успел ознакомиться с клубной инфраструктурой «Динамо». Понимаю, что это большой клуб, который ставит перед собой большие цели, нам реально их достичь. Нам нужно немного времени, чтобы сыграться, узнать друг друга ближе, полностью усвоить требования тренерского штаба и играть еще лучше. Думаю, нам реально выиграть титул в этом сезоне.

Рубенс ранее перешел в «Динамо» из бразильского клуба «Атлетико Минейро».

«Бело-голубые» прошлый раз становились чемпионами в 1976 году. Лучший результат «Динамо» в постсоветской истории – второе место в чемпионате России 1994 года.