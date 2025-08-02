Вега назвал «Зенит» «главным клубом в истории российского футбола»

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вчера, 17:50

Аргентинский защитник «Зенита» заявил, что клуб из Санкт-Петербурга прекрасно известен у него на родине:

«Зенит» сегодня главный клуб в истории российского футбола. У меня на родине он очень хорошо известен трофеями и благодаря тем аргентинцам, которые здесь выступали: Паредесу, Дриусси, Маммане, Краневиттеру и другим. Правда в том, что для нас «Зенит» – ​это клуб с богатой и яркой историей.

Напомним, что Вега перешел в «Зенит» из «Аргентинос Хуниорс» в июле нынешнего года за 7,7 млн евро.