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Вега назвал «Зенит» «главным клубом в истории российского футбола»

вчера, 17:50

Аргентинский защитник «Зенита» Роман Вега заявил, что клуб из Санкт-Петербурга прекрасно известен у него на родине:

«Зенит» сегодня главный клуб в истории российского футбола. У меня на родине он очень хорошо известен трофеями и благодаря тем аргентинцам, которые здесь выступали: Паредесу, Дриусси, Маммане, Краневиттеру и другим. Правда в том, что для нас «Зенит» – ​это клуб с богатой и яркой историей.

Напомним, что Вега перешел в «Зенит» из «Аргентинос Хуниорс» в июле нынешнего года за 7,7 млн евро.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 13:42, ред.
Ну назвал и назвал... Что взять с аргентинца ? Он ведь недалёкий, чтоб отделять мух от котлет. А отделять бы надо, ибо...
Чисто в футбольном смысле, да, Зенит нынче действительно на голову выше всех остальных..., и не только нынче, а на протяжении уж как лет 10-ти. У команды есть классные (по меркам РПЛ) игроки, которые умеют играть. Подчёркиваю Принципиально (!) умеют играть, в значит - СЫГРЫВАТЬСЯ. Все остальные... даже последний чемпион Краснодар - это лишь попытки выпрыгнуть из штанов... Сей вывод мною сделан исключительно не на турнирном раскладе старта лиги, а после того, как я посмотрел несколько туров РПЛ ( всех лидеров ), чтоб самого себя в этом лишний раз убедить.

Другое дело - как доминация Зенита преподносится в массы и что из этого следует. А следует одно, - поляризация богатых и бедных клубов лишь растёт и выставляется как спортивный успех богатых. Дураки и персофаны давно на эту ботву купились и дуют на воду..., другие же - которые похитрее, питают первых, создавая клакерство в медиа пабликах, формируя так называемый Канон отечественного футбола, который есть ни что иное, как кривое зеркало.
viv
viv ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 22:28, ред.
А причем здесь новейшая история Зенита?
На форме у Зенита сколько звёзд?
Две звёзды.
Значит в Питере учитывают и чемпионства не только в новейшей истории.
У того же Спартака четыре звёзды на форме.
Учитываются все чемпионства.
Так что он не прав и никакие формальные признаки здесь не уместны.
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:14, ред.
Зенит второй клуб выигравший Европейский кубок УЕФА через три года после того как ЦСКА в 2005 году стал первым российским клубом выигравшим кубок УЕФА......
Так что никак Зенит не может быть сегодня. главным клубом в истории российского футбола.
Главным в истории российского футбола может считать клуб который первым выиграл Европейский трофей.
ЦВБП
viv
viv
вчера в 22:06
Расскажите уже этому Веге, что Зенит третий клуб в России по трофеям.
Спартак - 38 трофеев
ЦСКА - 37 трофеев
Зенит - 30 трофеев
Karkaz
Karkaz
вчера в 19:54
Всё, прошла эра Спартака. Даже уже такие клубы как Краснодар берут чемпионат. Зенит уходи в отрыв по трофеям. Спартак уже никто не вспоминает, как знаменитую команду, за пределами РФ.
uyehz5a585je
uyehz5a585je
вчера в 19:49
Зенит самый титулованный клуб России, этим все сказано. Народный и великий помнится иностранцам только по 7-0 от Ливерпуля.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:26
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾
112910415
112910415
вчера в 19:24
Погорячился парень. )
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:22
Знали...и после этого обыграли Ямайку))...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:09, ред.
Привет Виктор...!!! Ну для меня зенити в то время был типа лифта....) ....пускай потешаться....
Capral
Capral ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 19:05
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 19:04, ред.
Обычный футболист, Роман Вега просто взял и высказался... Зачем из этого делать трагедию? Тем более, что по формальным признакам он прав - в новейшей истории России у Зенита на одно чемпионство больше, чем у Спартака, 11. против 10, если я правильно посчитал. Плюс Европейский кубок. Спартак сам отдал первенство Питеру - Зенит не создавал нереальных игровых проблем. А деньги? Так их и Газпром, и Лукойл тратят всегда слишком много..
Vilar
Vilar
вчера в 18:55
Кукушка хвалит петуха, зато, что платит он кукушке.
Capral
Capral ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 18:43, ред.
Привет, Володя!!!
Помню, как в интервале трёх лет подряд, Кайрат драл Зенит дома, с общим счетом-8:5. А было это, в период с1977-1979гг.
Наверно и тогда Зенит знала вся Аргентина...😂😂😂😂😂😂😂
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:40
Я вам отвечу, как вы мне- "а зачем оно мне надо"?
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:40
Зенит и богатая , яркая история это ...) ...)...)
lotsman
lotsman ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:38
"В Зените как на почте когдато- каждая буква оплачивается отдельно..."
Вы это можете подтвердить?
Capral
Capral
вчера в 18:22
Хоть бы текст поменяли, что ли. Избитые фразы уже надоели. Наверняка премию выписали... В Зените как на почте когдато- каждая буква оплачивается отдельно...
Гость
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