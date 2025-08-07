«Атланта Юнайтед» разгромила «Атлас». У Миранчука гол

1754547782

вчера, 09:23

«Атланта Юнайтед» одержала победу над мексиканским «Атласом» в матче группового этапа Кубка лиг (4:1).

На 8-й минуте «Атланта Юнайтед» вышла вперёд благодаря усилиям Джамала Тиаре, реализовавшего пенальти. Алексей Миранчук на 33-й минуте удвоил преимущество своей команды. На 38-й минуте Саба Лобжанидзе довёл счёт до крупного. На 68-й минуте Кайман Тогаши забил 4-й гол в ворота мексиканской команды. Диего Гонсалес на 83-й минуте сократил разрыв в счёте.

Это первая победа «Атланты» в турнире после двух подряд поражений, в результате которых американская команда не смогла пройти в плей-офф Кубка лиг.