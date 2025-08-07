Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколы

«Атланта Юнайтед» разгромила «Атлас». У Миранчука гол

вчера, 09:23

«Атланта Юнайтед» одержала победу над мексиканским «Атласом» в матче группового этапа Кубка лиг (4:1).

На 8-й минуте «Атланта Юнайтед» вышла вперёд благодаря усилиям Джамала Тиаре, реализовавшего пенальти. Алексей Миранчук на 33-й минуте удвоил преимущество своей команды. На 38-й минуте Саба Лобжанидзе довёл счёт до крупного. На 68-й минуте Кайман Тогаши забил 4-й гол в ворота мексиканской команды. Диего Гонсалес на 83-й минуте сократил разрыв в счёте.

Это первая победа «Атланты» в турнире после двух подряд поражений, в результате которых американская команда не смогла пройти в плей-офф Кубка лиг.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Интер Майами» обыграл клуб «УНАМ Пумас». Месси пропустил матч
Вчера, 09:00
«Астон Вилла» одержала крупную победу над «Ромой» в контрольном поединке
06 августа
2DROTS вырвал победу у «Торпедо-Владимир» в игре Кубка России
06 августа
«Арсенал» уступил «Вильярреалу» в товарищеском матче
06 августа
Медийный «БроукБойз» обыграл «Орел» и вышел во второй раунд Кубка России
06 августа
«Байер» крупно обыграл «Пизу» в товарищеской встрече
05 августа
Сортировать
Все комментарии
2kk4puypfpab
2kk4puypfpab
вчера в 11:38
Лёха молодец,напомнил о себе
baxk764rd9ua
baxk764rd9ua
вчера в 10:00
Миранчука так не отслеживали когда он играл в РПЛ.
4sz65whck2hx
4sz65whck2hx
вчера в 09:36
По сути была товарищеская игра.
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:36
Справедливости ради, надо отметить, что Кайман Тогаши, тоже удвоил, счёт своей, команды,если считать после гола Алексея...)))
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:32
Ай да Алёша, ай да молодец ☝️👍😜
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 