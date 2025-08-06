Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Кубок 2025/2026

Медийный «БроукБойз» обыграл «Орел» и вышел во второй раунд Кубка России

вчера, 20:00
БроукБойзЛоготип футбольный клуб БроукБойз (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб ОрелОрелМатч завершен

«БроукБойз» одержал победу над «Орлом» в матче первого раунда Пути регионов Кубка России (3:2).

На 29-й минуте медийная команда вышла вперёд усилиями Максима Майровича. На 55-й счёт сравнял Артем Лукша. На 70-й гости повели после гола Гочи Гогричиани. Денис Анисимов на 75-й восстановил равенство на табло, а третий мяч в составе «броуков» забил Илья Мазуров на 83-й. На 90+4-й Лукша был удалён.

«БроукБойз» вышел в следующую стадию турнира. Ранее во второй раунд пробился другой представитель медиафутбола.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Байер» крупно обыграл «Пизу» в товарищеской встрече
05 августа
«Амкал» из Медиалиги обыграл «Квант» и вышел во второй раунд Кубка России
05 августа
«Ливерпуль» во второй раз обыграл «Атлетик» Бильбао в товарищеском матче
04 августа
Дубль Даку принёс «Рубину» победу над «Сочи»
04 августа
«Ливерпуль» разгромил «Атлетик» Бильбао в товарищеском матче
04 августа
«Барселона» разгромила корейский «Дэгу», Гави сделал дубль
04 августа
Сортировать
Все комментарии
Old16
Old16
сегодня в 07:16
Дворовый футбол , можно такие игры проводить в другом формате , зачем замешивать с профессиональным футболом . Люди даже мяч принять не могут нормально
Alex_67
Alex_67 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 00:51
О Медиалиге я высказался уже давно, считаю она только вредит российскому футболу. Зря наши руководители так снисходительно относятся к этой организации. Зачем РФС разрешил им участвовать в Кубке России? Своим разрешением РФС только придаёт им официальный статус. Это очень опасная тенденция
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 23:11
Я понимаю Вашу позицию и в значительной степени разделяю идею о том, что добавлять новые слова когда уже есть их аналоги - это чаще всего излишнее и не очень много имеет смысла, при этом нередко такому придаётся, в футболе и вне него, слишком много значения, а ведь есть FanID, судейство, недопущение команд в высшую лигу по спортивному принципу, банкротства клубов и прочие проблемы в российском футболе, которые важнее, более должны быть в повестке обсуждения. Даже с той же Медиалигой - вопрос видится мне более важным а нужны ли эти клубы в Кубке России, чем как они называются.
Alex_67
Alex_67 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 22:43
Спартак стал широко известен в России благодаря Джованьоли - он герой. Динамо есть во многих языках - означает генератор, слово появилось как общепринятое в мире значение, просто у нас своего такого не было. О Торпедо ничего не знаю. Но эти слова уже давно вошли в наш лексикон и пишутся на русском языке. Так зачем нам нужны новые названия, при выборе которых человек не проявил должной фантазии, да ещё и не на русском языке? Это лишь моя скромная точка зрения.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 20:54
Слова Динамо, Торпедо и Спартак из каких языков изначально пошли?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 20:50
Дак а что с них, блогеров да стримеров взять то?...
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:23
Ну не "Орлы" , совсем не "Орлы", эх - хе - хе...)))
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:20
Почему к участию допущена команда с иностранным названием? Жаль Михаила Задорнова с нами нет, ему нравилось разговаривать на подобные темы.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 