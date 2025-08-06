Медийный «БроукБойз» обыграл «Орел» и вышел во второй раунд Кубка России

1754499608

вчера, 20:00

«БроукБойз» одержал победу над «Орлом» в матче первого раунда Пути регионов Кубка России (3:2).

На 29-й минуте медийная команда вышла вперёд усилиями Максима Майровича. На 55-й счёт сравнял Артем Лукша. На 70-й гости повели после гола Гочи Гогричиани. Денис Анисимов на 75-й восстановил равенство на табло, а третий мяч в составе «броуков» забил Илья Мазуров на 83-й. На 90+4-й Лукша был удалён.

«БроукБойз» вышел в следующую стадию турнира. Ранее во второй раунд пробился другой представитель медиафутбола.