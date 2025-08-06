«Арсенал» уступил «Вильярреалу» в товарищеском матче

«Арсенал» потерпел поражение от «Вильярреала» в контрольном поединке (2:3).
На 16-й минуте испанский клуб вышел вперёд усилиями Николя Пепе. На 33-й Карл Этта Йонг удвоил преимущество «жёлтой субмарины». На 36-й лондонская команда отыграла один гол при помощи Кристиана Норгора. На 68-й Арно Груневельд забил третий мяч испанцев. На 76-й Мартин Эдегор реализовал пенальти.
понимаю , что это товарняк, но кажется, в АПЛ будет все тоже самое.
кстати, в первом туре МЮ примет пушкарей на Олд Траффорде!!!
