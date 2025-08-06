«Арсенал» уступил «Вильярреалу» в товарищеском матче

1754506450

вчера, 21:54

«Арсенал» потерпел поражение от «Вильярреала» в контрольном поединке (2:3).

На 16-й минуте испанский клуб вышел вперёд усилиями Николя Пепе. На 33-й Карл Этта Йонг удвоил преимущество «жёлтой субмарины». На 36-й лондонская команда отыграла один гол при помощи Кристиана Норгора. На 68-й Арно Груневельд забил третий мяч испанцев. На 76-й Мартин Эдегор реализовал пенальти.