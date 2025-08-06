Soccer.ru
«Арсенал» уступил «Вильярреалу» в товарищеском матче

вчера, 21:54
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)2 : 3Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

«Арсенал» потерпел поражение от «Вильярреала» в контрольном поединке (2:3).

На 16-й минуте испанский клуб вышел вперёд усилиями Николя Пепе. На 33-й Карл Этта Йонг удвоил преимущество «жёлтой субмарины». На 36-й лондонская команда отыграла один гол при помощи Кристиана Норгора. На 68-й Арно Груневельд забил третий мяч испанцев. На 76-й Мартин Эдегор реализовал пенальти.

Великий Пуховик
Великий Пуховик
сегодня в 08:36
Посмотрел прошлый матч Арсенала против Тоттенхема и первый тайм матча против Вильярреала. Дноминатор совсем непонятную игру ставит. Теперь в атаке вся команда вбегает во вратарскую зону соперника и туда следует навес. После навеса обычно получается контратака. Сака/Льюис-Скелли идут один на двоих защитников, пробрасывают мяч в сторону лицевой, оттуда следует прострел во вратарскую, где стоят обе команды. Это если прострел не блокируют защитники, как обычно бывает. Иногда просто поле заканчивается, мяч уходит за лицевую линию. Мартинелли получает мяч, бежит один на двух защитников, пытается их обыграть, отдаёт пас назад или падает и требует пенальти. Дноминатору пора на очередную стажировку.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Ислам Курбанов (раскрыть)
сегодня в 00:03
у Дьёкереша взгляд - куда я попал))
Ислам Курбанов
Ислам Курбанов ответ 3zjkp22jgz53 (раскрыть)
вчера в 22:10
Наоборот надо оставить его, без него никакой дисциплины не будет, просто надо пару человек, одного в полузащиту и одного и в нападениеи всё
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:07
кошмарно играет Арсенал.
понимаю , что это товарняк, но кажется, в АПЛ будет все тоже самое.
кстати, в первом туре МЮ примет пушкарей на Олд Траффорде!!!
3zjkp22jgz53
3zjkp22jgz53
вчера в 22:03
доминатора надо увольнять, если в новом сезоне ничего не выиграет
