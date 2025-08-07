«Интер Майами» обыграл клуб «УНАМ Пумас». Месси пропустил матч

«Интер Майами» победил «УНАМ Пумас» (3:1) в матче группового этапа Кубка лиг.
Хорхе Рувалькаба на 34-й минуте вывел мексиканскую команду вперёд. Родриго де Пауль сравнял счёт на 45-й минуте. На 59-й минуте Луис Суарес вывел американскую команду вперёд. Тадео Альенде на 69-й минуте установил окончательный счёт в матче.
Нападающий команды из Флориды Лионель Месси пропустил встречу из-за травмы.
«Интер Майами» набрал 8 очков за 3 матча и обеспечил себе выход в плей-офф Кубка лиг, где выступит в четвертьфинале.
в американских лигах есть такая особенность - в случаи ничьи в основное время команды бьют пенальти, чтоб выявить победителя матча.
в первом туре Интер Майами выиграл.
в 2 туре матч в основное время завершился 2-2.
по пенальти интеристы были точней 5-4.
и заработали 2 очка. а их соперник 1 очко.
сегодня выиграли матч.
3+2+3 = 8.
в американских лигах есть такая особенность - в случаи ничьи в основное время команды бьют пенальти, чтоб выявить победителя матча.
в первом туре Интер Майами выиграл.
в 2 туре матч в основное время завершился 2-2.
по пенальти интеристы были точней 5-4.
и заработали 2 очка. а их соперник 1 очко.
сегодня выиграли матч.
3+2+3 = 8.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣