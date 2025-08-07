Soccer.ru
«Интер Майами» обыграл клуб «УНАМ Пумас». Месси пропустил матч

вчера, 09:00

«Интер Майами» победил «УНАМ Пумас» (3:1) в матче группового этапа Кубка лиг.

Хорхе Рувалькаба на 34-й минуте вывел мексиканскую команду вперёд. Родриго де Пауль сравнял счёт на 45-й минуте. На 59-й минуте Луис Суарес вывел американскую команду вперёд. Тадео Альенде на 69-й минуте установил окончательный счёт в матче.

Нападающий команды из Флориды Лионель Месси пропустил встречу из-за травмы.

«Интер Майами» набрал 8 очков за 3 матча и обеспечил себе выход в плей-офф Кубка лиг, где выступит в четвертьфинале.

пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 10:28, ред.
математика однако)))
в американских лигах есть такая особенность - в случаи ничьи в основное время команды бьют пенальти, чтоб выявить победителя матча.
в первом туре Интер Майами выиграл.
в 2 туре матч в основное время завершился 2-2.
по пенальти интеристы были точней 5-4.
и заработали 2 очка. а их соперник 1 очко.
сегодня выиграли матч.
3+2+3 = 8.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 10:01
Как можно набрать 8мь очков в трех матчах?
Capral
Capral
вчера в 09:22
Соперники Майами вышли на поле в наушниках...
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:14
Луис "показал зубы" и переломил ход встречи...)
Гость
