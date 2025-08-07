«Интер Майами» обыграл клуб «УНАМ Пумас». Месси пропустил матч

1754546420

вчера, 09:00

«Интер Майами» победил « УНАМ Пумас» (3:1) в матче группового этапа Кубка лиг.

Хорхе Рувалькаба на 34-й минуте вывел мексиканскую команду вперёд. Родриго де Пауль сравнял счёт на 45-й минуте. На 59-й минуте Луис Суарес вывел американскую команду вперёд. Тадео Альенде на 69-й минуте установил окончательный счёт в матче.

Нападающий команды из Флориды пропустил встречу из-за травмы.

«Интер Майами» набрал 8 очков за 3 матча и обеспечил себе выход в плей-офф Кубка лиг, где выступит в четвертьфинале.