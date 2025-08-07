Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: аренда игроковРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Крылья Советов» объявили об аренде защитника «Спартака» Чернова

Сортировать
Все комментарии
arsena1
arsena1
вчера в 18:33
Стремительная карьера из молодых перспективных в возрастные бесперспективные.
Видимо есть какая-то неизвестная нам причина
Termez Zidan
Termez Zidan ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 18:00
По ходу Станкович поплыл и руководство Спартака тоже.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 17:56
С самого начала занятий футболом Никита Чернов был на виду. В пятнадцатилетнем возрасте юный футболист начал привлекаться к играм за различные сборные. Тогда у него многое получалось лучше, чем у других парней. Никита из заметного молодого игрока превратился в перспективного, быстро прогрессирующего защитника. Что случилось потом? Почему Чернов не стал мастером? А он до Спартака поиграл в ЦСКА, если мне не изменяет память, и Крыльях Советов. Видимо есть вина тренеров.... Но сам Никита много ли сделал для своего совершенствования? А сейчас имеет то, что есть - ему под тридцать и аренда в Крыльях.
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:47
Спартак главный претендент на стыки...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:19, ред.
Конечно полная некомпетентность как руководства спартака , так и его тренерского состава...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 17:06
Ведь Никите уже под тридцать, а был перспективным, когда-то.
LOpp
LOpp
вчера в 16:32
Мангаша продали
Чернов в Крылья
Дуарте может уйти в Сочи

и остаемся в защите с Литвиновым, Хлусевичем, Денисовым и Рябчуком
Capral
Capral
вчера в 16:25, ред.
У Слишковича, пара ЦЗ Бабич-Чернов составилa великолепный тандем, один из лучших в стране. Пришел амбал и всё об.....л. А сейчас, Чернов, и вовсе покинул Спартак...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:24, ред.
Крылья советов объявили об идиотизме владельцев Спартака.
Ждём второго объявления теперь уже от Сочи.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 