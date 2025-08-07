«Крылья Советов» объявили об аренде защитника «Спартака» Чернова

Пресс-служба «Крыльев Советов» объявила об аренде защитника «Спартака» Никиты Чернова.
Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26.
Пресс-служба «Крыльев Советов» объявила об аренде защитника «Спартака» Никиты Чернова.
Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26.
Чернов в Крылья
Дуарте может уйти в Сочи
и остаемся в защите с Литвиновым, Хлусевичем, Денисовым и Рябчуком
Чернов в Крылья
Дуарте может уйти в Сочи
и остаемся в защите с Литвиновым, Хлусевичем, Денисовым и Рябчуком