Агент Ракова против возвращения игрока в «Локомотив»

Агент , представляющий интересы форварда «Локомотива» , выступающего сейчас в аренде у «Крыльев Советов», высказался о будущем игрока.

Старт сезона Ракова? Сказать, что я ждал, что он с первой же игры раскроется и начнёт показывать яркий и результативный футбол, было бы неправдой. Но Ракову нужно было доверие тренера, а образование и талант у него на очень высоком уровне. Реально ли его возвращение в «Локомотив» уже зимой? Нет смысла возвращаться туда, где в него не верят, когда всё складывается в нынешней команде.