Агент Ракова против возвращения игрока в «Локомотив»

Агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы форварда «Локомотива» Вадима Ракова, выступающего сейчас в аренде у «Крыльев Советов», высказался о будущем игрока.
Старт сезона Ракова? Сказать, что я ждал, что он с первой же игры раскроется и начнёт показывать яркий и результативный футбол, было бы неправдой. Но Ракову нужно было доверие тренера, а образование и талант у него на очень высоком уровне. Реально ли его возвращение в «Локомотив» уже зимой? Нет смысла возвращаться туда, где в него не верят, когда всё складывается в нынешней команде.
Напомним, что Раков в первых трёх турах чемпионата России забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу, установив тем самым рекорд самарского клуба.
Это обычная практика отдавать молодых игроков в аренду, которые на данный момент не проходят в основу клуба.
Если Раков себя проявит и будет нужен Локо, то сам Раков выберет Локо, КС для него как говориться момент истины, либо проявит себя и будет востребован, либо его уровень такие клубы как КС (не в обиду им сказано).
Это обычная практика отдавать молодых игроков в аренду, которые на данный момент не проходят в основу клуба.
Если Раков себя проявит и будет нужен Локо, то сам Раков выберет Локо, КС для него как говориться момент истины, либо проявит себя и будет востребован, либо его уровень такие клубы как КС (не в обиду им сказано).