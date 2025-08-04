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Агент Ракова против возвращения игрока в «Локомотив»

вчера, 12:03

Агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы форварда «Локомотива» Вадима Ракова, выступающего сейчас в аренде у «Крыльев Советов», высказался о будущем игрока.

Старт сезона Ракова? Сказать, что я ждал, что он с первой же игры раскроется и начнёт показывать яркий и результативный футбол, было бы неправдой. Но Ракову нужно было доверие тренера, а образование и талант у него на очень высоком уровне. Реально ли его возвращение в «Локомотив» уже зимой? Нет смысла возвращаться туда, где в него не верят, когда всё складывается в нынешней команде.

Напомним, что Раков в первых трёх турах чемпионата России забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу, установив тем самым рекорд самарского клуба.

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Все комментарии
xx33qcbbsf9s
xx33qcbbsf9s ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 18:09
Агенты они такие... это их хлеб.
Если агент не проныра, то грош ему цена.
И Вам всего хорошего и удачи!!!
sv_1969
sv_1969 ответ wgez5sz2auyn (раскрыть)
вчера в 17:59
Мне кажется мы с одной стороны о том же говорим но не понимаем друг друга! Все что Вы написали мне это я и до Вас знал! А вот то что он нагоняет жути с этим согласен на все 100%!Но иногда такая тактика может привести к плохому для клиента! Думаю агент хочет вынудить руководство Локо на какое нить действие! Продление контракта или продажа Ракова! С любого он поимеет комиссию! Думаю Вы это и без меня знаете!
Добра Вам!
kazakoff
kazakoff
вчера в 17:45
Пускай играет парняга, получается раскрываться - значит идёт в правильном направлении
Меньше шума нужно для него в СМИ и тогда всё получится
wgez5sz2auyn
wgez5sz2auyn ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 17:14
Так о том то и речь!
Сейчас в него не верят, он сыроват для Локо и смысл ему зимой возвращаться нет.
Вот о чём говорит агент. Да собственно агенты любят нагнать пургу, это их хлеб.
Если бы он был не нужен Локо от слова совсем, то его выставили бы на трансфер, но на него рассчитывают в будущем, поэтому и отдали в аренду.
Даже будущих мировых звёзд в своё время отдавали в аренды, для того, что бы они набрались опыта, что бы у них была игровая практика.

Неужели вы об этом не знали?
Сп62
Сп62
вчера в 13:43
Аренда на то она и аренда. Она даёт игроку игровое время, чтобы показать все свои достоинства. По итогу аренды клуб будет делать выводы: вернуть, оставить, продать. Время покажет.
sv_1969
sv_1969 ответ xu32mwq5a3yp (раскрыть)
вчера в 13:27
Реально ли его возвращение в «Локомотив» уже зимой? Нет смысла возвращаться туда, где в него не верят
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1414256/rakov-vadim-lokomotiv 04.08.2025
Мне кажется он открытым текстом сказал , что ему нечего делать в Локо!
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 13:08
Приветствую, Володя!!!
Абсолютно согласен и подписываюсь под каждой запятой!!!!!!! Пословица, как нельзя кстати и в тему!!!!!!!
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:03
Приветствую Виктор! Кузьмичев похоже недалекий человек! Согласен с тобой про многозначительные заявления! Народная мудрость говорит«Не плюй в колодец, пригодится воды напиться» !Но это не про Кузьмичева!
Capral
Capral
вчера в 12:56, ред.
Пока у Ракова неплохо получается в Самаре, но не факт, что фарт пройдет и уже сама Самара будет думать как избавиться от игрока... Поэтому делать такие многозначительные заявления вероятно не стоит. Следует исходить из того, что Крылья- команда не самая классная, а ее лидерство явление временное, а действия самого Ракова во многом зависят от командной игры, из чего следует, что как только пройдет обще командный самарский кураж, с большой долей вероятности потускнеет игра и у самого Ракова, у которого, большого класса, как мне видится не наблюдается...
q5862uyrs8u7
q5862uyrs8u7 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 12:50
Самара, конечно может попытаться, но зачем Локо продовать Ракова?
Это обычная практика отдавать молодых игроков в аренду, которые на данный момент не проходят в основу клуба.
Если Раков себя проявит и будет нужен Локо, то сам Раков выберет Локо, КС для него как говориться момент истины, либо проявит себя и будет востребован, либо его уровень такие клубы как КС (не в обиду им сказано).
Qumbo
Qumbo
вчера в 12:49
Лучше играть там, где лучше получается.
xu32mwq5a3yp
xu32mwq5a3yp
вчера в 12:43
Как всегда в тексте одно, а в заголовке другой смысл.

Агент говорит, что нет смысла Ракову возвращаться зимой в Локо, но он не говорит, что он против возвращения Ракова в Локо.
Слова почти одинаковы, но смысл разный.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 12:42, ред.
Судя по всему аренда из Локомотива произошла на фоне каких-то неприятных моментов, не очень добровольно всё случилось. Тем не менее Раков сейчас играет за Крылья Советов и у него получается. Я считаю, что Вадим,, до конца аренды, должен оставаться в Самаре.. Ему важно придать своей игре стабильный характер.. Ведь именно из-за отсутствия стабильности, у Ракова не было постоянного места в составе Локомотива. И ещё один момент - я бы рекомендовал Вадиму воздержаться от резких и категоричных высказываний.
shlomo
shlomo
вчера в 12:13
Пусть Самара его попытается выкупить...
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