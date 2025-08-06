«Локомотив» не сможет досрочно отозвать Ракова из аренды

, агент полузащитника «Локомотива» , ответил на вопрос, может ли московский клуб досрочно отозвать из аренды в «Крыльях Советов» футболиста.

У Вадима аренда до конца сезона. Без права отзыва. «Локомотив» не может вернуть его даже в зимнее трансферное окно? Если на то не будет доброй воли «Крыльев Советов».