«Локомотив» не сможет досрочно отозвать Ракова из аренды

вчера, 11:19

Владимир Кузьмичёв, агент полузащитника «Локомотива» Вадима Ракова, ответил на вопрос, может ли московский клуб досрочно отозвать из аренды в «Крыльях Советов» футболиста.

У Вадима аренда до конца сезона. Без права отзыва. «Локомотив» не может вернуть его даже в зимнее трансферное окно? Если на то не будет доброй воли «Крыльев Советов».

Все комментарии
rahmiddin
rahmiddin
вчера в 17:29
Пуст там год играет потом видно будет шумиха искусственная
a-league
a-league ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 13:14
В букмекерских конторах
z4ryj3b6u4qk
z4ryj3b6u4qk
вчера в 12:41
Зачем сейчас подымать подобную шумиху?
Раков конечно молодец, зпбил 4 гола в первых трёх турах, но давайте посмотрим на соперников.
Акрон, НН, Ростов. Это команды уровня второй восьмёрки, причём главные борцы за выживание.
Пойдут соперники посерьёзнее вот там и поглядим как будет играть Раков и КС.
А сейчас это триумф для агента, есть повод попиарится и не более того.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 11:55
А вот это хорошо, что Ракова нельзя вернуть из аренды досрочно. Крылья Советов это клуб, в котором у Вадима есть постоянное игровое время, у него тут получается.. Игрок имеет возможность сделать гигантский прыжок в своём развитии. Лишь бы только Локомотив не вмешался своими ресурсами в хорошо развивающийся естественный процесс. КС просто обязаны не допустить давления на Вадима. Мы все вместе будем наблюдать за развитием ситуации в Самаре...
Сп62
Сп62
вчера в 11:39
Пусть поиграет пока в своё удовольствие.
993ex3ynyanw
993ex3ynyanw
вчера в 11:34
В Крыльях он хоть может реализовать себя.
