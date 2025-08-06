«Локомотив» не сможет досрочно отозвать Ракова из аренды

Владимир Кузьмичёв, агент полузащитника «Локомотива» Вадима Ракова, ответил на вопрос, может ли московский клуб досрочно отозвать из аренды в «Крыльях Советов» футболиста.
У Вадима аренда до конца сезона. Без права отзыва. «Локомотив» не может вернуть его даже в зимнее трансферное окно? Если на то не будет доброй воли «Крыльев Советов».
Раков конечно молодец, зпбил 4 гола в первых трёх турах, но давайте посмотрим на соперников.
Акрон, НН, Ростов. Это команды уровня второй восьмёрки, причём главные борцы за выживание.
Пойдут соперники посерьёзнее вот там и поглядим как будет играть Раков и КС.
А сейчас это триумф для агента, есть повод попиарится и не более того.
