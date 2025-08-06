«Крылья Советов» арендовали Ахметова у «Зенита»

1754492812

вчера, 18:06

Полузащитник «Зенита» перешёл на правах аренды в «Крылья Советов». Соглашение рассчитано до конца сезона.

В прошлом сезоне хавбек провёл в составе команды из Санкт-Петербурга 15 матчей во всех турнирах.