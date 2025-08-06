Soccer.ru
«Крылья Советов» арендовали Ахметова у «Зенита»

вчера, 18:06

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов перешёл на правах аренды в «Крылья Советов». Соглашение рассчитано до конца сезона.

В прошлом сезоне хавбек провёл в составе команды из Санкт-Петербурга 15 матчей во всех турнирах.

Датак
Датак
сегодня в 00:09
"не слышал,не знаю..."
Capral
Capral ответ Ислам Курбанов (раскрыть)
вчера в 22:54
Его надо правильно использовать, тогда будет толк...
Ислам Курбанов
Ислам Курбанов
вчера в 22:25
В Динамо Махачкала отправьте его, там уже посмотрим на он годится
Ислам Курбанов
Ислам Курбанов ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 22:21
Надо было как оздоев пахать, если хочешь в зените остаться, иначе ни как, зенит это топ уровень в нашем футболе, сильнее него уже несколько лет никого. Представить даже, что приехали с Европы люди и сказали, нам нужна одна команда из вашей лиги для участия, все выдвинут кандидатуру зенита, потому что у нас пока только он держит марку
Ислам Курбанов
Ислам Курбанов ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:16
Будка этот Сергеев, ни о чем, старый Дзюба и то поинтереснее смотрится
Ислам Курбанов
Ислам Курбанов ответ Old16 (раскрыть)
вчера в 22:15
Если не тянет, чё сидеть, лавку греть, пусть ищет себя, значит мало требователен к себе, больше пахать надо, тогда будет результат, а не жалеть себя
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:22, ред.
Свой уровень они знают, они не знают уровень тренера...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:18
Удивительно зачем они вообще приходят...зная свой уровень....
Не справляются с конкуренцией...заведомо становясь запасными...и как следствие потеря всех наработанных качеств....
Само переоценка.....
Зенит здесь ни при чём...Зенит лишь платформа для шанса....остальное зависит от игрока....не смог стать втрое сильней купленного за бешеные деньги импортного аналога - досвидос.....
Сп62
Сп62 ответ ZenCh1 (раскрыть)
вчера в 21:07
Вот именно!
ZenCh1
ZenCh1
вчера в 21:05, ред.
Игрок плохой. Непонятно, зачем его вообще брали
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:02
Чтобы стать сильнее, надо иметь хотя бы какую-то сило, разве это относится к Зениту образца первых трех скандальных судейских туров?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Андрюха 43 (раскрыть)
вчера в 21:00
Семак, Сергей следующий
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:59
Он мечтал об этом всю жизнь. Надеюсь нет пункта о том, что он должен быть всегда в старте
Андрюха 43
Андрюха 43
вчера в 20:52
Следующий Соболев????
lotsman
lotsman
вчера в 20:07
А как же " Какая Самара?........"
Old16
Old16
вчера в 19:51
-Перехожу ли я в «Крылья»? Без понятия. Я сейчас в «Зените». Какая Самара?
Двумя днями раньше . Еще одна жертва зенита
memphis
memphis
вчера в 19:26
Отлично
u4phfzren54p
u4phfzren54p
вчера в 19:16
Еще один балласт спихнули.
derrik2000
derrik2000 ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 18:56
А я бы даже на лавке полежал.)
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:55
Ну вот... А то, Какие Крылья Советов? Вот такие, в которые тебя привели силой. Как говорится, за рога и в стойло!
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:42
После вас, любому игроку надо несколько лет приходить в себя. Сергеев- тому подтверждение.
112910415
112910415
вчера в 18:40
Я же говорил : бедняге до последнего не сообщали! )
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:29
Тот случай когда сразу две команды стали сильней...
И Зенит и Крылья.....
Брулин
Брулин
вчера в 18:20
За такую зп я бы тоже на лавке посидел
Capral
Capral ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 18:11
А в Зените всегда так...🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Привет, Володя!!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:08
Так Ахметов же совсем недавно высмеивал этот переход...)
