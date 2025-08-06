«Крылья Советов» арендовали Ахметова у «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов перешёл на правах аренды в «Крылья Советов». Соглашение рассчитано до конца сезона.
В прошлом сезоне хавбек провёл в составе команды из Санкт-Петербурга 15 матчей во всех турнирах.
Не справляются с конкуренцией...заведомо становясь запасными...и как следствие потеря всех наработанных качеств....
Само переоценка.....
Зенит здесь ни при чём...Зенит лишь платформа для шанса....остальное зависит от игрока....не смог стать втрое сильней купленного за бешеные деньги импортного аналога - досвидос.....
Двумя днями раньше . Еще одна жертва зенита
И Зенит и Крылья.....
Привет, Володя!!!
