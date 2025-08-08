«Милан» и «Янг Бойз» согласовали трансфер защитника Атекаме

Защитник «Янг Бойз» Закари Атекаме скоро станет игроком «Милана».
По информации инсайдера Фабрицио Романо, миланцы заплатят около 10 млн евро за 20-летнего футболиста, повысив своё изначальное предложение. Сообщается, что осталось уточнить последние детали в контракте самого игрока.
В сезоне-2024/25 Атекаме провёл 43 матча во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 3 голевые передачи.
Ибра как игрок приносил команде намного больше пользы, чем сейчас став функционером...
Ибра как игрок приносил команде намного больше пользы, чем сейчас став функционером...