«Милан» и «Янг Бойз» согласовали трансфер защитника Атекаме

вчера, 09:10

Защитник «Янг Бойз» Закари Атекаме скоро станет игроком «Милана».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, миланцы заплатят около 10 млн евро за 20-летнего футболиста, повысив своё изначальное предложение. Сообщается, что осталось уточнить последние детали в контракте самого игрока.

В сезоне-2024/25 Атекаме провёл 43 матча во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 3 голевые передачи.

Barsuk_10
Barsuk_10 ответ IKER-RAUL (раскрыть)
вчера в 16:11
Причём вообще тут Ибра? Он только е.лом торгует и всё. Никаких рычагов на трансферы он не имеет.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 11:45
похоже россонери не особо хотят снова становится чемпионами, играть в ЛЧ...
Ибра как игрок приносил команде намного больше пользы, чем сейчас став функционером...
shlomo
shlomo
вчера в 09:11
Милан похоже хочет омолодить свой состав...
Гость
