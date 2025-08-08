«Милан» и «Янг Бойз» согласовали трансфер защитника Атекаме

1754633416

вчера, 09:10

Защитник «Янг Бойз» скоро станет игроком «Милана».

По информации инсайдера , миланцы заплатят около 10 млн евро за 20-летнего футболиста, повысив своё изначальное предложение. Сообщается, что осталось уточнить последние детали в контракте самого игрока.

В сезоне-2024/25 Атекаме провёл 43 матча во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 3 голевые передачи.