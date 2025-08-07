Иньиго Мартинес готов покинуть «Барселону» ради «Аль-Насра»

Центральный защитник Иньиго Мартинес может покинуть «Барселону» в нынешнее межсезонье.
34-летний футболист и каталонский клуб обсуждают перспективу трансфера, поскольку Мартинес получил несколько выгодных предложений из Саудовской Аравии.
Наибольший интерес к переходу защитника проявляет «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду.
он хорошо ладит со всеми, один из лидеров раздевалки.
перед матчем можно увидеть, как он говорит мотивирующие слова партнерам.
теперь вот переходит в Аль Наср.
наверно, арабы предложили такое, отказать глупо))
