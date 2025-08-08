Soccer.ru
«Реал» предложит 130 млн евро за игрока «Пари Сен-Жермен»

вчера, 09:02

Полузащитник ПСЖ Витинья интересен мадридскому «Реалу».

По данным источника, «сливочные» всерьёз заинтересованы в 25-летнем футболисте. Ранее появлялась информация о том, что «Реал» смирился с невозможностью этой покупки, но сейчас стало известно, что мадридский клуб готов предложить около 130 млн евро за этот трансфер.

В минувшем сезоне Витинья сыграл 59 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 5 результативных передач.

Sergo81
Sergo81 ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 17:02
Основание Реала 1902 год, ман сити 1880, для сравнения. Реал-бренд однозначно. Но сейчас он вполне может скатится в кучу к некогда великим Ювентусу, Милану, МЮ и тд. Почему? Нет тренера уровня Энрике или Анчелотти. Ушёл стержневой Кросс, Роналду, Модрич. Заменить их некем пока. Игра будет строится вокруг Мбаппе, а это может быть как в псж. У Реала в нулевых уже был галактикос, но не было игры и трофеев. Сейчас состав хуже. Поэтому оптимизма не испытываю по объективным причинам.
Barsuk_10
Barsuk_10
вчера в 16:05
Игрок такого формата Реалу как воздух нужен.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Kosmos58 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 15:16
Спроси у кого другого, пожалуйста...
Маг_тм
Маг_тм ответ Sergo81 (раскрыть)
вчера в 15:16
Реал это бренд с основания футбола, это Айфон среди телефонов. Конечно всё может кончиться, как и мировые державы, которые были до наших пор. Но на данный момент большая пропасть между Реалом и ПСЖ. Взятие одной ЛЧ мало что изменит. ПСЖ нужно доказывать свою состоятельность в течении многих лет, тем более у них пока что нет нормальной истории. Каким бы сильным Париж не был, не имея конкурента в лиге, многим скучно будет смотреть их матчи. Перес понимая это, в меру поддерживает Барсу, в критических ситуациях.
Capral
Capral ответ fifa77707 (раскрыть)
вчера в 14:34, ред.
Появится балласт в игре, а не баланс- гарантировано...
fifa77707
fifa77707
вчера в 14:14
Лучше грузина купите , вместо Винисиуса , появится баланс в игре , в пас игра наладится и Мбапе будет больше забивать и в защите Квара отрабатывает хорошо , как раз под стиль игры Алонсо зайдет хорошо
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 13:20, ред.
130 лямов + Мбаппе обратно. Тогда араб подумает. ))


А если серьёзно (имхо)..., если серьёзно, то никто Реалу не нужен. Нужен лишь тренер, который поставит нормальную расстановку в старте, дав раскрыться лавочникам. Троих в нападении, как показала практика, - много. Надо усилить/насытить центр и дать свободу форвардам.
Capral
Capral
вчера в 13:10
А спесивую грузинку лезгинку Реал не хочет?
Sergo81
Sergo81 ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 12:57
Ювентус , Милан тоже был бренд и ничего, весь кончился. Чем Реал лучше?
Sergo81
Sergo81
вчера в 12:54
После финала ЛЧ было понятно, что Витинья мозг ПСЖ. Но только в связке с своими партнёрами по пз. Как он проявит себя с другими, большой вопрос. А так да, он будет одним из претендентов на ЗМ. Эта команда строилась под ЛЧ и вряд ли псж продаст системообразующего игрока. Я давно говорю, что интересно посмотреть на псж без Витиньи. Возможно, это будет другой уровень.
Маг_тм
Маг_тм ответ jRest (раскрыть)
вчера в 11:57
Не думаю, МС доминировал в АПЛ, столько лет, и хорошо проявлял себя в ЛЧ, все равно пристижнее играть в Реале, чем там. Реал это мировой бренд, и ПСЖ понадобится много лет, чтобы перебить этот бренд. Пока лига 1 - это лига одной команды, очень скучная, и не конкурентная. Порой когда смотришь матчи ПСЖ, понимаешь насколько игроки расслаблены, как им не в масть напрягаться.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 11:54
Он системообразующий игрок ПСЖ, это просто невозможно
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Kosmos58 (раскрыть)
вчера в 11:37
Может и не станет...
Но почему ты так оскорбительно и не по-русски пишешь название клуба?
,,Личная неприязнь*?
Шуня771
Шуня771
вчера в 11:08
Перес предлагает ПСЖ сумму, по объёму находящуюся в прейскуранте последних, в графе "Расходы", как карманные))
Comentarios
Comentarios ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 10:51
Он медленный хотя в опорке отрабатывал
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 10:39
ПыСыЖы никогда не станет ни Реалом, ни Барсой!.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ jRest (раскрыть)
вчера в 10:31, ред.
Ну пока что эта явь только в ваших глазах.
Доминирующей силой не стала ни одна команда на протяжении лет, все только выскакивают и отскакивают.
И Сити сдулся и Реал выдохся.
Всего лишь один турнир есть для ПСЖ где они могут заявить о себе это ЛЧ, и там достаточно одной ошибки в той же серии пенальти, чтобы никто потом не вспомнил по ПСЖ
Но команда очень симпатичная и я желаю им удачи
jRest
jRest
вчера в 10:25
Витинья для ПСЖ намного ценнее Мбаппе оказался. В деньгах Париж не нуждается, поэтому вряд ли французский клуб пойдёт на такую сделку. Сейчас есть все шансы стать доминирующей силой в мировом футболе, тем более, они так долго к этому шли.

Похоже, времена могут измениться, и скоро престижнее будет играть за ПСЖ, чем за Реал. То, что вчера казалось невозможным, становится явью на наших глазах.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:13
Своих игроков Катар не продаст Реалу даже за 200 млн. И даже за миллиард. Именно Реалу.
вот такой эффект Мбаппе.
5hst5ns4e7sb
5hst5ns4e7sb
вчера в 10:13
Можно запросить 150 и продать
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 09:40
Деньги большие. Но ПСЖ не продасть его в Реал из принципа. Да и ПСЖ не удивишь такой суммой...
112910415
112910415
вчера в 09:36
О времена, о нравы!
AKH
AKH ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 09:25
Нет конечно, столько могут стоить только Исаки и Палмеры.. Кто такой Витинья я даже не представляю... :)
AKH
AKH
вчера в 09:24
Да, да... Конечно. Сейчас Хелайфи завернет его в подарочную упаковку и вышлет Витинью Пересу, еще и скидку сделает за то, как Реал уводил Мбаппе :) Ждите.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 09:21
Неужели Витинья столько стоит?
