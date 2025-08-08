«Реал» предложит 130 млн евро за игрока «Пари Сен-Жермен»

1754632920

вчера, 09:02

Полузащитник ПСЖ интересен мадридскому «Реалу».

По данным источника, «сливочные» всерьёз заинтересованы в 25-летнем футболисте. Ранее появлялась информация о том, что «Реал» смирился с невозможностью этой покупки, но сейчас стало известно, что мадридский клуб готов предложить около 130 млн евро за этот трансфер.

В минувшем сезоне Витинья сыграл 59 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 5 результативных передач.