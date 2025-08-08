«Реал» предложит 130 млн евро за игрока «Пари Сен-Жермен»

Полузащитник ПСЖ Витинья интересен мадридскому «Реалу».
По данным источника, «сливочные» всерьёз заинтересованы в 25-летнем футболисте. Ранее появлялась информация о том, что «Реал» смирился с невозможностью этой покупки, но сейчас стало известно, что мадридский клуб готов предложить около 130 млн евро за этот трансфер.
В минувшем сезоне Витинья сыграл 59 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 5 результативных передач.
Похоже, времена могут измениться, и скоро престижнее будет играть за ПСЖ, чем за Реал. То, что вчера казалось невозможным, становится явью на наших глазах.
