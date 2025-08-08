Soccer.ru
Иньиго Мартинес бесплатно перейдёт из «Барселоны» в «Аль-Наср»

сегодня, 00:08

Аравийскому «Аль-Насру» не придется платить испанской «Барселоне» за трансфер центрального защитника Иньиго Мартинеса.

Каталонский клуб и 33-летний футболист расторгнут контракт, чтобы Мартинес смог переехать в Эр-Рияд на правах свободного агента. Дело в том, что в действующем соглашении Иньиго была прописана такая опция в случае выгодного для него предложения от заграничного клуба.

Источник отмечает, что, хотя «Барселона» и не заработает на трансфере, уход Мартинеса все равно поможет каталонцам разгрузить зарплатную ведомость.

Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:45
Это хорошо когда договорённости соблюдаются, притом к обоюдной выгоде...
