Иньиго Мартинес бесплатно перейдёт из «Барселоны» в «Аль-Наср»

сегодня, 00:08

Аравийскому «Аль-Насру» не придется платить испанской «Барселоне» за трансфер центрального защитника .

Каталонский клуб и 33-летний футболист расторгнут контракт, чтобы Мартинес смог переехать в Эр-Рияд на правах свободного агента. Дело в том, что в действующем соглашении Иньиго была прописана такая опция в случае выгодного для него предложения от заграничного клуба.

Источник отмечает, что, хотя «Барселона» и не заработает на трансфере, уход Мартинеса все равно поможет каталонцам разгрузить зарплатную ведомость.