«Манчестер Юнайтед» намерен продать Хёйлунда нынешним летом

«Манчестер Юнайтед» намерен расстаться с датским нападающим Расмусом Хейландом до закрытия трансферного окна.
В английский клуб из «РБ Лейпциг» переходит словенец Беньямин Шешко, а потому главный тренер МЮ Рубен Аморим не видит для датчанина места в основном составе.
Сам Хейлунд ранее отказался от трансфера в «Лейпциг» и заявил, что хотел бы продолжить карьеру в АПЛ или вернуться в Италию, где в прошлом играл за «Аталанту». Интерес к возможному трансферу нападающего проявляют «Милан» и «Наполи», а также у него есть предложения от клубов из Саудовской Аравии.