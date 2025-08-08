Soccer.ru
«Манчестер Юнайтед» намерен продать Хёйлунда нынешним летом

сегодня, 01:00

«Манчестер Юнайтед» намерен расстаться с датским нападающим Расмусом Хейландом до закрытия трансферного окна.

В английский клуб из «РБ Лейпциг» переходит словенец Беньямин Шешко, а потому главный тренер МЮ Рубен Аморим не видит для датчанина места в основном составе.

Сам Хейлунд ранее отказался от трансфера в «Лейпциг» и заявил, что хотел бы продолжить карьеру в АПЛ или вернуться в Италию, где в прошлом играл за «Аталанту». Интерес к возможному трансферу нападающего проявляют «Милан» и «Наполи», а также у него есть предложения от клубов из Саудовской Аравии.

Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:53
Ничего, Без работы не останется...
