«Арсенал» заинтересовался Лукманом и может помешать «Интеру»

1754592136

вчера, 21:42

Лондонский «Арсенал» заинтересовался возможным трансфером нигерийского нападающего из «Аталанты».

Напомним, что уже очень долгое время с клубом из Бергамо безуспешно пытается договориться «Интер». «Аталанта» хочет гарантированно получить за Лукмана 50 миллионов евро, однако миланский клуб не хочет выполнять это требование, сбивая цену. На этом фоне нигериец демонстративно покинул Бергамо, добиваясь трансфера.

«Арсенал» же готов предложить «Аталанте» желаемое и собирается заплатить за форварда 51,75 млн евро. Тем не менее официально предложение пока сделано не было.