«Арсенал» заинтересовался Лукманом и может помешать «Интеру»

Лондонский «Арсенал» заинтересовался возможным трансфером нигерийского нападающего Адемолы Лукмана из «Аталанты».
Напомним, что уже очень долгое время с клубом из Бергамо безуспешно пытается договориться «Интер». «Аталанта» хочет гарантированно получить за Лукмана 50 миллионов евро, однако миланский клуб не хочет выполнять это требование, сбивая цену. На этом фоне нигериец демонстративно покинул Бергамо, добиваясь трансфера.
«Арсенал» же готов предложить «Аталанте» желаемое и собирается заплатить за форварда 51,75 млн евро. Тем не менее официально предложение пока сделано не было.
да и боссы Интера думают только на нем.
пора быть жестче в переговорах с Аталантой в такой ситуации.
говорят, Интер предложил около 50 млн.
больше чем это предложение Интера, Аталанта не получит.
