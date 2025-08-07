Soccer.ru
«Арсенал» заинтересовался Лукманом и может помешать «Интеру»

вчера, 21:42

Лондонский «Арсенал» заинтересовался возможным трансфером нигерийского нападающего Адемолы Лукмана из «Аталанты».

Напомним, что уже очень долгое время с клубом из Бергамо безуспешно пытается договориться «Интер». «Аталанта» хочет гарантированно получить за Лукмана 50 миллионов евро, однако миланский клуб не хочет выполнять это требование, сбивая цену. На этом фоне нигериец демонстративно покинул Бергамо, добиваясь трансфера.

«Арсенал» же готов предложить «Аталанте» желаемое и собирается заплатить за форварда 51,75 млн евро. Тем не менее официально предложение пока сделано не было.

CCCP1922
CCCP1922
вчера в 23:14
Интересно, Артета попадёт с этим составом в Лигу чемпионов?
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Don Nerazzurri (раскрыть)
вчера в 23:14
да, Лукман хочет только в Интер))
да и боссы Интера думают только на нем.
пора быть жестче в переговорах с Аталантой в такой ситуации.
говорят, Интер предложил около 50 млн.
больше чем это предложение Интера, Аталанта не получит.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 22:09
Лукман не заинтересован Арсеналом.
Гость
