Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Хау заявил, что сейчас не может рассчитывать на Исака

вчера, 12:59

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау после возвращения команды из Южной Кореи и Сингапура сообщил, что нападающий Александер Исак на данный момент не готов к выступлению за клуб.

Швед пропустил азиатское турне «сорок» на фоне слухов о переходе в «Ливерпуль».

Мы обсудили это, и сейчас очевидно, что мы не можем привлекать его к работе с командой. Не знаю, как долго это продлится. Наши обсуждения должны оставаться конфиденциальными, но очевидно, что сейчас я не могу привлекать его к работе с командой.

Я хочу, чтобы Алекс играл сегодня. Хочу, чтобы он тренировался завтра. Мы бы очень хотели, чтобы этот игрок был с нами, позвольте мне это совершенно ясно заявить.

Но я не думаю, что текущая ситуация изменится до встречи с «Астон Виллой». Очень обидно, что нам не хватает такого важного игрока в нашей команде.

Специалиста спросили, есть ли у футболиста будущее в клубе, на что он ответил:

Он здесь, поэтому, конечно, у него есть будущее в «Ньюкасле».

Конечно, с нашей точки зрения, всех, кто связан с клубом, мы бы хотели видеть его снова в команде, но для этого должна сложиться благоприятная ситуация.

Он здесь, и у него есть контракт с нами, поэтому, пока он на этой позиции, конечно, есть шанс, что он снова сможет играть за «Ньюкасл». Но я не знаю, что нас ждёт в будущем.

Он тренируется позже остальных. Что касается дисциплинарных мер, я не думаю, что они были приняты.

Может ли клуб потребовать от него остаться? Всё не так просто, иначе мы бы уже давно это сделали. Не думаю, что сейчас мы можем это сделать.

Он не играет не из-за проблем с физической формной. Он восстановился от травмы бедра. У него нет проблем с физической формой.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноЗахарян включён в заявку «Реала Сосьедад» на матч с «Борнмутом»
Вчера, 12:33
Слухи«Челси» может получить право автоматически квалифицироваться на КЧМ-2029
Вчера, 08:52
ОфициальноЭндрик получил девятый номер в мадридском «Реале»
Вчера, 00:13
Хуммельс попрощается с «Боруссией» в товарищеской игре с «Ювентусом»
08 августа
Официально«Булонь» приняли в Лигу 2 вместо «Аяччо»
08 августа
ОфициальноТри новичка «Челси» определились с игровыми номерами
08 августа
Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 18:58
Продавать надо, пока Ливер большие бабки дает. Могут и другого напа поискать.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 13:55
Если кастрировать спич Хау до двух строк, то выходит следующее: "Исак хорош, он нам нужен, но мы ему не нужны, потому что он хочет в Ливерпуль. А раз так, - ни себе, ни Исаку."

Бежать..., бежать шведу надо из Касла на всех конечностях.
112910415
112910415
вчера в 13:49
Всё совсем сложно (
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 13:12
Вот так попал парень...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 