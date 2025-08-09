Хау заявил, что сейчас не может рассчитывать на Исака

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау после возвращения команды из Южной Кореи и Сингапура сообщил, что нападающий Александер Исак на данный момент не готов к выступлению за клуб.
Швед пропустил азиатское турне «сорок» на фоне слухов о переходе в «Ливерпуль».
Мы обсудили это, и сейчас очевидно, что мы не можем привлекать его к работе с командой. Не знаю, как долго это продлится. Наши обсуждения должны оставаться конфиденциальными, но очевидно, что сейчас я не могу привлекать его к работе с командой.
Я хочу, чтобы Алекс играл сегодня. Хочу, чтобы он тренировался завтра. Мы бы очень хотели, чтобы этот игрок был с нами, позвольте мне это совершенно ясно заявить.
Но я не думаю, что текущая ситуация изменится до встречи с «Астон Виллой». Очень обидно, что нам не хватает такого важного игрока в нашей команде.
Специалиста спросили, есть ли у футболиста будущее в клубе, на что он ответил:
Он здесь, поэтому, конечно, у него есть будущее в «Ньюкасле».
Конечно, с нашей точки зрения, всех, кто связан с клубом, мы бы хотели видеть его снова в команде, но для этого должна сложиться благоприятная ситуация.
Он здесь, и у него есть контракт с нами, поэтому, пока он на этой позиции, конечно, есть шанс, что он снова сможет играть за «Ньюкасл». Но я не знаю, что нас ждёт в будущем.
Он тренируется позже остальных. Что касается дисциплинарных мер, я не думаю, что они были приняты.
Может ли клуб потребовать от него остаться? Всё не так просто, иначе мы бы уже давно это сделали. Не думаю, что сейчас мы можем это сделать.
Он не играет не из-за проблем с физической формной. Он восстановился от травмы бедра. У него нет проблем с физической формой.
Бежать..., бежать шведу надо из Касла на всех конечностях.
