Хау заявил, что сейчас не может рассчитывать на Исака

1754733582

вчера, 12:59

Главный тренер «Ньюкасла» после возвращения команды из Южной Кореи и Сингапура сообщил, что нападающий на данный момент не готов к выступлению за клуб.

Швед пропустил азиатское турне «сорок» на фоне слухов о переходе в «Ливерпуль».

Мы обсудили это, и сейчас очевидно, что мы не можем привлекать его к работе с командой. Не знаю, как долго это продлится. Наши обсуждения должны оставаться конфиденциальными, но очевидно, что сейчас я не могу привлекать его к работе с командой. Я хочу, чтобы Алекс играл сегодня. Хочу, чтобы он тренировался завтра. Мы бы очень хотели, чтобы этот игрок был с нами, позвольте мне это совершенно ясно заявить. Но я не думаю, что текущая ситуация изменится до встречи с «Астон Виллой». Очень обидно, что нам не хватает такого важного игрока в нашей команде.

Специалиста спросили, есть ли у футболиста будущее в клубе, на что он ответил: