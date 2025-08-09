Эндрик получил девятый номер в мадридском «Реале»

В сезоне-2025/26 бразильский нападающий Эндрик будет играть за мадридский «Реал» под девятым номером.
Напомним, что «девятка» стала вакантной после того, как Килиан Мбаппе взял десятый номер, который, в свою очередь, освободил ушедший в «Милан» Лука Модрич.
Если брать молодого Гонсало Гарсию, то парень, конечно, выдал яркий дебют на КЧМ, но пока что сыграл слишком мало матчей, чтобы делать какие-то однозначные выводы по его игре. И ему примерять на себя "девятку" тоже ещё рано.
Как по мне, справедливее всего было бы пока что оставить девятый номер вакантным, а в предстоящем сезоне уже посмотреть, кто больше достоин футболки с заветной "девяткой".
