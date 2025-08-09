Soccer.ru
Эндрик получил девятый номер в мадридском «Реале»

AlkoZavrRex
AlkoZavrRex
сегодня в 10:48
Великий и ужасный Эндрик на словах чуть ли не Бог футбола, а на деле обычный распиареный середняк с завышенным чсв
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 08:16
я бы ему номер 7 отдал
Incredulous
Incredulous
сегодня в 07:21
Девятый номер нужно заслужить, а главное, этому номеру нужно соответствовать. Эндрик своей игрой уж точно не соответствует штатной "девятке" в команде, и значит право носить футболку с этим номером он не заслужил.

Если брать молодого Гонсало Гарсию, то парень, конечно, выдал яркий дебют на КЧМ, но пока что сыграл слишком мало матчей, чтобы делать какие-то однозначные выводы по его игре. И ему примерять на себя "девятку" тоже ещё рано.

Как по мне, справедливее всего было бы пока что оставить девятый номер вакантным, а в предстоящем сезоне уже посмотреть, кто больше достоин футболки с заветной "девяткой".
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:33, ред.
Теперь он должен оправдать оказанное ему доверие товарища Саааа... Переса))) А может Алонсо
Alex_67
Alex_67
сегодня в 06:26
Теперь можно начинать ждать, наконец-то ему попрёт! Или уже прёт? Эндрик, подари нам футбол!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 05:05
"Круговорот" номеров в одной отдельно взятой команде...)
Брулин
Брулин
сегодня в 02:31
9-ый номер за 1 гол - даже Хетафе такого бы не провернул.
