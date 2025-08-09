«Челси» может получить право автоматически квалифицироваться на КЧМ-2029

Международная федерация футбола (ФИФА) может предоставить «Челси» место на Клубном чемпионате мира 2029 года.
Лондонский клуб стал победителем обновлённого турнира, который прошёл этим летом в США.
Как сообщает The Times со ссылкой на источники, ФИФА пересмотрит условия турнира, прежде чем принять решение о способе отбора на следующий турнир, и рассмотрит все варианты, включая вопрос о том, должны ли «синие» квалифицироваться в качестве победителя.
Руководящий орган мирового футбола может также настаивать на увеличении квоты до двух клубов от страны на 2029 год, хотя Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) будет против этого, если это грозит стать прямым конкурентом Лиги чемпионов.
Отмечается, что руководство ФИФА было разочаровано отсутствием таких топовых клубов, как «Ливерпуль» и «Барселона», на прошедшем Клубном ЧМ, поскольку их присутствие подогрело бы интерес к турниру, который проходил с переменным успехом.