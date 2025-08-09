«Челси» может получить право автоматически квалифицироваться на КЧМ-2029

1754718776

вчера, 08:52

Международная федерация футбола ( ФИФА ) может предоставить «Челси» место на Клубном чемпионате мира 2029 года.

Лондонский клуб стал победителем обновлённого турнира, который прошёл этим летом в США .

Как сообщает The Times со ссылкой на источники, ФИФА пересмотрит условия турнира, прежде чем принять решение о способе отбора на следующий турнир, и рассмотрит все варианты, включая вопрос о том, должны ли «синие» квалифицироваться в качестве победителя.

Руководящий орган мирового футбола может также настаивать на увеличении квоты до двух клубов от страны на 2029 год, хотя Союз европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) будет против этого, если это грозит стать прямым конкурентом Лиги чемпионов.