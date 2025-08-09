Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыКлубный чемпионат мира 2029

«Челси» может получить право автоматически квалифицироваться на КЧМ-2029

вчера, 08:52

Международная федерация футбола (ФИФА) может предоставить «Челси» место на Клубном чемпионате мира 2029 года.

Лондонский клуб стал победителем обновлённого турнира, который прошёл этим летом в США.

Как сообщает The Times со ссылкой на источники, ФИФА пересмотрит условия турнира, прежде чем принять решение о способе отбора на следующий турнир, и рассмотрит все варианты, включая вопрос о том, должны ли «синие» квалифицироваться в качестве победителя.

Руководящий орган мирового футбола может также настаивать на увеличении квоты до двух клубов от страны на 2029 год, хотя Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) будет против этого, если это грозит стать прямым конкурентом Лиги чемпионов.

Отмечается, что руководство ФИФА было разочаровано отсутствием таких топовых клубов, как «Ливерпуль» и «Барселона», на прошедшем Клубном ЧМ, поскольку их присутствие подогрело бы интерес к турниру, который проходил с переменным успехом.

Подписывайся в ВК
Все новости
Челси
Перевод с thetimes.com
ОфициальноЭндрик получил девятый номер в мадридском «Реале»
Вчера, 00:13
Хуммельс попрощается с «Боруссией» в товарищеской игре с «Ювентусом»
08 августа
Официально«Булонь» приняли в Лигу 2 вместо «Аяччо»
08 августа
ОфициальноТри новичка «Челси» определились с игровыми номерами
08 августа
Смолов может сыграть за клуб Медиалиги в Кубке России
06 августа
«Амкал» вывел из обращения номер стримера, забившего гол в Кубке России
06 августа
Все комментарии
azkan
azkan
вчера в 13:10
Это будет правильно. Но и увеличение участников тоже кстати. А то многие топ клубы от таких денег в стороне остались.
eh9yjd47vxfv
eh9yjd47vxfv
вчера в 10:02
Это будет справедливо в отношении победителя
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 09:10
Это логичное решение. Победитель турнира должен участвовать.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 