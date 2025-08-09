, супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением об игре «красно-белых».

«Спартак» обыгрывал «Локомотив», выходя на поле с 10-ю русскими и Промесом. Сейчас «Спартак» — это набор непонятных латиноамериканцев, безумные траты и безумие на поле. Первым должен уйти Жданов. Три года у руля «Спартака» — ни одного интервью, ни одной четкой позиции, каким он видит «Спартак», лишь игра в прятки за красивой вывеской «Лукойла». Малышев, спортивные директора и тренеры — его назначения и его личные провалы за корпоративный бюджет