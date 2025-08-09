Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Салихова: «Сейчас „Спартак“ — это набор непонятных латиноамериканцев»

вчера, 23:39

Зарема Салихова, супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением об игре «красно-белых».

«Спартак» обыгрывал «Локомотив», выходя на поле с 10-ю русскими и Промесом. Сейчас «Спартак» — это набор непонятных латиноамериканцев, безумные траты и безумие на поле. Первым должен уйти Жданов. Три года у руля «Спартака» — ни одного интервью, ни одной четкой позиции, каким он видит «Спартак», лишь игра в прятки за красивой вывеской «Лукойла». Малышев, спортивные директора и тренеры — его назначения и его личные провалы за корпоративный бюджет

Байкал-38.
сегодня в 03:59
Молодец Заремка, жги очередную глупость.
В чём глупость? Вроде всё говорит верно... но забыла, а вернее не хочет вспоминать как сами то правили и как Зарема лично имела страсть к чернокожим мальчикам. Как она хвасталась на весь мир, что ей понравился чернокожий мальчик Джордан Ларссен. Вот это точно непонятный футболист.
А как Зарему с Лёней гнали мокрыми тряпками из Спартака болельщики, Заремка забыла?
Недорозумение говорит о недоразумении.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 23:42, ред.
Личность противоречивая, но мнение выразила однако самое разумное из всех публичных что слышал. Единственное что и с Промесом по большому счёту не славные были временя для Спартака, хотя безусловно лучше чем тот треш что имеется сейчас. Тогда были игроки топ уровня для РПЛ хотя бы, а щас из Тринидада и Тобаго за топ деньги привозят кота в мешке, хотя подозреваю что кот в мешке это только для руководителей и болельщиков, а те кто трансфер проворачивал изначально знали что неликвид и просто денег срубить хотели. И если бы латиноамериканцы были, а это конголезцы и люксембуржцы всякие играющие через два на третий. Ну и паспортисты не лучше. А латиноамериканцы как раз норм игроки, просто с этим руководством и с тренерами которых они приводят деградирует всё что угодно. Ну и Малышеву я бы дал поработать при условии что вся ответственность и все решения будут на нём без вмешательства третьих лиц.
Гость
