Умяров извинился перед болельщиками «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров извинился перед болельщиками клуба за неудачный старт сезона.
Прежде всего хотелось бы извиниться перед болельщиками «Спартака» за такой период, который идёт у нашей команды. Конечно, болельщики этого не заслуживают. Очень хочется выбраться из этой ситуации – «Спартак» не должен так начинать сезон. Мы приложим все усилия, чтобы выйти из ситуации. Такой результат неприемлем для нас.
А Боров занят спором с журналюгами, которые слухи распространяют, об его уходе.
Если, хоть чуть-чуть, есть совесть, должен сам уйти, ну, не получилось в Спартаке, бывает. В Сербии полно команд, которым ты нужен, только таких денег у них нет, потому будешь держаться до последнего, в ожидании пинка под зад?
