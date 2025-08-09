Soccer.ru
Умяров извинился перед болельщиками «Спартака»

вчера, 22:49
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)4 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров извинился перед болельщиками клуба за неудачный старт сезона.

Прежде всего хотелось бы извиниться перед болельщиками «Спартака» за такой период, который идёт у нашей команды. Конечно, болельщики этого не заслуживают. Очень хочется выбраться из этой ситуации – «Спартак» не должен так начинать сезон. Мы приложим все усилия, чтобы выйти из ситуации. Такой результат неприемлем для нас.

Vilar
Vilar
вчера в 23:59
Вот клоуны, нашли главного виновника, который извиняется перед болельщиками.
А Боров занят спором с журналюгами, которые слухи распространяют, об его уходе.
Если, хоть чуть-чуть, есть совесть, должен сам уйти, ну, не получилось в Спартаке, бывает. В Сербии полно команд, которым ты нужен, только таких денег у них нет, потому будешь держаться до последнего, в ожидании пинка под зад?
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 23:35, ред.
Не того на интервью позвали, надо было Ромку Зобнина, он бы правду сказал - по барабану! Может быть даже не игрокам, но тем кто всё решает по барабану, пока реклама бензина окупает расходы в принципе всё нормально, болельщики для них это глупые доверчивые покупатели. Не больше не меньше.
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:06
Кому нужны твои извинения... Землю ройте, но выбирайтесь из этой ямы.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:54
Наиль, не нужно воды, будь требователен к себе как к игроку Спартака
