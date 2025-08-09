Умяров извинился перед болельщиками «Спартака»

Полузащитник «Спартака» извинился перед болельщиками клуба за неудачный старт сезона.

Прежде всего хотелось бы извиниться перед болельщиками «Спартака» за такой период, который идёт у нашей команды. Конечно, болельщики этого не заслуживают. Очень хочется выбраться из этой ситуации – «Спартак» не должен так начинать сезон. Мы приложим все усилия, чтобы выйти из ситуации. Такой результат неприемлем для нас.