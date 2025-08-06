Soccer.ru
Черчесов дал первый комментарий после назначения в «Ахмат»

вчера, 16:28

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал назначение на должность наставника команды из Грозного.

Приехав, чувствовал себя так, будто и не уезжал — вернулся в тот же клуб с теми же цветами. Надеюсь, что работа будет вновь успешной. Я переговорил с футболистами, подбодрил их. Знаю многих ребят, будем тесно работать с ними на тренировках.

У нас мало времени, надо включаться на максимум. Первый наш барьер – «Зенит». Задача у нас сейчас подготовиться к матчу с многократным чемпионом страны. Ставить глобальных целей не можем, думаем только о следующей игре и о том, чтобы проверить свои силы с таким соперником. Самое главное для нас также вернуть зрителей на трибуны. Всех приглашаем на наши матчи.

Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:03
Ну так он и пошёл...)))))))))))))))))))))))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:02
Ну так и я о том же, - на тебе рыцарский крест за 2 финала и иди на.... )))
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 19:58
В принципе- это нормально. Тренер дважды играл в финале, но оба раза проиграл. Ждать третьего раза, видимо, у руководства желания не было, поэтому всё ожидаемо.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:55
))) Англичане - хохмачи ещё те! Рыцарский титул дали..., и турнули с должности гл. тренера. Видать священные английские футбольные традиции ему аукнулись...)
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 19:47, ред.
Ага, я от него тоже ждал романтику и атакующий футбол в Баварии, а он всё испортил, растерялся, превратил футбол Мюнхена в команду одного игрока и прогорел. Он искренне мечтал превратить Баварию в еще один ПСЖ, но горький опыт своих предшественников-Гварда и Анчи не учел...
Будем надеяться, что в сборной у него получится лучше.
Да, кстати, совсем забыл сказать!!! К сожалению, я не сохранил статью из немецкого интернета, так вот, как тебе известно, бывший гл.тренер сб.Англии получил рыцарский титул. А получил он его, не за два финала подряд, а за то, что не ломал священные традиции английского футбола!!!
Я не помню, как называлась статья, но если найду- обязательно представлю!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:29, ред.
Че там Тухель балаболит - это всё пока выеденного яйца не стоит. Пусть на поле показывает какой он там футбольной ориентации придерживается. Его дело - тренить, а наше - судить и оценивать. Лично я от Англии жду атакующий, давящий футбол, где нет места соплям и паузам..., как у Саутгейта. Ну а как оно на самом деле будет, посмотрим.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 19:16
Давай, поглядим. Дело в том, что еще, лет, этак 30-40 назад, приход в сб.Англии немца не вызвал бы сенсации, много общего всегда было в футболе Англии и Германии. Но дело в том, что Тухель- не традиционный немец, о чем он всегда повторял. Он максимально сторонится от угловатого и прямолинейного немецкого футбола. А футбол сб. Англии- это как раз- традиции и никакой романтики...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:11
Бразилов на мундиалях тренировали только бразилы.
Немец ( Тухель) - первый бюргер у руля Англии...
Давай посмотрим, как оно и что оно. В любом случае - эти кадровые перетрубации никогда раньше не имели место.

Надо поглядеть... Надо!!!
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 19:06
А вот это, как раз, меня меньше всего волнует. Я до сих пор понять не могу, на кой хрен, Тухель взялся за Англию.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:03, ред.
Пусть бразилов из г....на вытащит. Тоже ведь интересная тема! Возьмёт Неймара , - ещё интересней!!! Реаловский тренер- гений и Барселонская звезда в тандеме... Где еще такой симбиоз узреть?

Смена обстановки у людей творческих, как правило, - это новый виток деятельности. Не иначе!
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 19:01
Однозначно нужно было что-то менять, изменения напрашивались. И как я уже неоднократно писал- две последние игры c Барсой показали, что Анчи на правильном пути. Я уверен, что в этом сезоне, он неприменно внес бы коррективы. Такой мудрый тренер не мог всё время ошибаться.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:57, ред.
Вить, ну положа лапу на сердце, е моё...!!! Ты ж сам всё видел... Видел, что Анчи в пике вошёл: Себальос, Диас - на лавке, а Модрич в поле... Мбаппе и Вини за хавбеков работу делают, вместо того, чтоб банки клепать... Это ж польный Альбац! Это как ???!!! Так нельзя!!!

3-5-2 или 4-4-2 и у Реала всё будет хорошо. Весь вопрос, - Алонсо докумекает, или нет...
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 18:54
Но опять же- в качестве игрока. Я его не "хороню", но увольнения Анчелотти не принимаю.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 18:52
Лейпциг мне был интересен, когда там работал М.Розе, которого в Германии называли тренером будущего. А сейчас его там нет, а значит и смотреть не буду.
Посмотрел вчера, как киевляне проиграли Кипру, и чуть не заплакал, что стало, с некогда Грозным Клубом...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:50, ред.
Ты погоди..., погоди то сразу Алонсо "хоронить". На глупого он не смахивает. Чемпион мира и дважды Европы как никак, - это тебе не хухры-мухры.)
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 18:48
Не переживай, тем для общения у нас всегда хватает.))) Нет, конечно, Барсу-Реал посмотрю обязательно, мимо такого, просто неприлично пройти. Но как раньше, смотреть все игры Реала и Барсы не буду.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:45
Жаль...
Значит бодаться не с кем мне сегодня будет.)))
Ну ты понял.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 18:44
Без разницы. Неинтересно, не тот нарзан. Я даже Примеру смотреть не буду, в знак протеста против увольнения Анчи.
112910415
112910415
вчера в 18:43
Брать очки в каждом матче!
Вперёд, ура!
8hhyvyrg2f2a
8hhyvyrg2f2a
вчера в 18:43
Сначала все такие воодушевлённые
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:41
Ты на Брюгге - Ред Бул будешь ? А на Бахче ? Сегодня вроде пары неплохие.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 18:40
А Гвард никогда не был идейным тренером. Незаурядный, талантливый- однозначно, но недостаточно идейный. А за Семака, ваще базара нет, давно всё сказал о нём.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:36, ред.
Мне Семак щас по жанру Гвардиолу напоминает, когда игроков нормальных куча, а у тренера кукушка из тыквы вылетела.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 18:35
Затрудняюсь сказать про обоих, но думаю, Глушка появится в старте, а Соболь по необходимости...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:33
Как думаешь..., Глушка и Соболь опять на лавке будут ?
Я думаю да.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 18:33
Так он давно уже в просРации...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:31
Семак уважит, - щас самое время Зениту банки клепать, пока их коуч в прострации.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:12
Главное зенит обыграть , а там покатит...Успехов Саламычу...
adekvat
adekvat
вчера в 17:20
Вновь успешной, расмешнил однако усатый.
Capral
Capral
вчера в 17:16, ред.
Надо признать, что Черчесов удачно играл против Зенита, часто побеждая питерцев даже на выезде, будучи, именно тренером Ахмата... Как-то будет сейчас.
