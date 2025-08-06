Черчесов дал первый комментарий после назначения в «Ахмат»

Главный тренер «Ахмата» прокомментировал назначение на должность наставника команды из Грозного.

Приехав, чувствовал себя так, будто и не уезжал — вернулся в тот же клуб с теми же цветами. Надеюсь, что работа будет вновь успешной. Я переговорил с футболистами, подбодрил их. Знаю многих ребят, будем тесно работать с ними на тренировках.

У нас мало времени, надо включаться на максимум. Первый наш барьер – «Зенит». Задача у нас сейчас подготовиться к матчу с многократным чемпионом страны. Ставить глобальных целей не можем, думаем только о следующей игре и о том, чтобы проверить свои силы с таким соперником. Самое главное для нас также вернуть зрителей на трибуны. Всех приглашаем на наши матчи.