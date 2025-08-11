Мирлинд Даку может продолжить карьеру в Серии А

«Фиорентина» начала переговоры с «Рубином» по поводу трансфера нападающего Мирлинда Даку, и спортивный директор итальянского клуба, Даниэле Праде, установил контакт с агентом албанца.
«Фиалки» рассматривают Мирлинда как возможную замену Моизе Кину, который может перейти в чемпионат Саудовской Аравии.
Казанский клуб согласится отпустить Даку только при условии предложения не менее 20 млн евро. Хотя сам игрок доволен в российском клубе и недавно продлил контракт до 2029 года, он выразил желание перейти в Серию А.
Очень жаль если уйдёт.
