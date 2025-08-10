В «Пари НН» прокомментировали возможный уход Боселли

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов прокомментировал слухи об уходе уругвайского полузащитника в один из ближневосточных клубов:

Не знаю, откуда такая информация. У нас официальных предложений по Боселли оттуда нет. У нас зимой с ним была договоренность, что надо доиграть сезон. Он остается нашим ключевым игроком. Понятно, что игрок, который набрал такую статистику, вырос в цене. На данный момент на бумаге нет таких предложений, которые нас бы устроили. Боселли остается нашим игроком. Если что‑то изменится, то будем думать. Если нет, то поговорим о возможном продлении контракта.