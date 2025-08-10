Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Барко опроверг слухи об уходе из «Спартака»

Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 17:43
Эффективности от него мало. Он видит только ближнего. Средним пасом почти не владеет. Может обыграть двоих, троих, а потом остановиться и отдать пас назад или поперёк поля ближнему игроку. В заслугу можно занести обилие на нём фолов.
9q5g255nh5zy
9q5g255nh5zy
вчера в 16:17
Барко мне чем то Джордана Ларссена напоминает.
Шуму много, а когда сольют, то никому нужен не будет.
d28fmbavbfdn
d28fmbavbfdn
вчера в 16:02
Совсем играть перестал от гордости, что им МС интересуется.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 