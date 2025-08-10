Барко опроверг слухи об уходе из «Спартака»

Аргентинский полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко опроверг слухи о возможном уходе из команды:
Я здесь очень счастлив.
В нынешнем сезоне аргентинец сыграл за «красно-белых» пять матчей, забив один гол.
Аргентинский полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко опроверг слухи о возможном уходе из команды:
Я здесь очень счастлив.
В нынешнем сезоне аргентинец сыграл за «красно-белых» пять матчей, забив один гол.
Шуму много, а когда сольют, то никому нужен не будет.
Шуму много, а когда сольют, то никому нужен не будет.