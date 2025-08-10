Soccer.ru
Агент Батракова рассказал об интересе со стороны «Бенфики»

вчера, 12:59

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, рассказал об интересе к футболисту «железнодорожников» со стороны лиссабонской «Бенфики»:

Мы общались с помощником Жорже Мендеша. Шел гипотетический разговор об интересе «Бенфики». Но мы сказали, что в этом сезоне у Алексея защищенный контракт. На этом пока все. Многие клубы наблюдают за Батраковым, много звонков от посредников.

В пяти матчах нынешнего сезона Алексей забил семь голов. В четвертом туре чемпионата РПЛ Батраков сделал хет-трик в дерби против «Спартака».

Capral
Capral ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 14:30
Нечем, Олег, совсем нечем.)))
Шуня771
Шуня771 ответ Barsuk_10 (раскрыть)
вчера в 14:26
Скажем для простоты так:
- Футбольные агенты это те же свАхи!))
Шуня771
Шуня771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:23
Вот....
Всё ты помнишь...)
И удивить тебя нечем)
Barsuk_10
Barsuk_10 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 14:22, ред.
Смысл в том, что бы выбивать более жирные контракты и иметь вариант трудоустройства. За это они и получают огромные деньги. Эти агенты имеют выходы на клубы, которым могут предлагать услуги своих игроков.
Capral
Capral ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 14:09
Привет, Олег!!!
Да, отлично помню эту историю, эту передачу... Помню, как А.Шатилова рассказывала восторженно про Ю.Левитана, как он её успокаивал, в случае её увольнения, обещал ей найти работу. Помню, многое помню...)))
Шуня771
Шуня771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:03
Привет Витя!
О чем ты говоришь?
Как то несколько лет назад, вкушаю ужин...
На кухне, для общего фона, включён телевизор - шло какое то ток-шоу, то-ли Малахова, то-ли.... Суть, очень коротко "гвоздя" - в мёртвой хватке сцепились отец и сын, из Ростова, за часть домовладения... Несколько лет, судов, и "вёдер помоев"...
Казалось бы обыкновенная история, по сути так и есть, но одного из "экспертов"
передачи, а именно - Анну Шатилову возмутило, не дословно, но примерно она молвила:
- Я удивлена! Всегда считалось, что еврейские семьи очень дружные, а здесь....
А ты хочешь чтобы агент не нагрелся...
Увы, другие времена, другие нравы....
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:50
Игрокам, особенно калибра Батракова, следует быть очень осторожными со своими агентами. Лучше, чтобы за ними присматривал кто-нибудь из близких. Я вообще не понимаю, зачем футболисты пользуются их услугами постоянно. Появляется преложение от какого-то клуба? Ну так сам возьми и рассмотри его - читать-писать все умеют. А вот для составления контракта можно разово пригласить юриста - не так уж часто это понадобится. Информация об интересе Бенфики? Пусть португальский клуб подтвердит ее официально...
Barsuk_10
Barsuk_10
вчера в 13:30
То что Батраков многих европейских клубов на карандаше, это неудивительно.
Capral
Capral
вчера в 13:09
Ну точно- один в один с Сафоновым, который клялся, божился, что у него телефон разрывается от топов из Европы по Тюкавину!!!
Ну и, что, Батраковa уже продали в СА за 30млн? Сам же Батрак, вчера посмеялся над этим. Этих агентов судить надо, как последних проституток!!! Готовы пацанам жизнь поломать, ради собственной наживы...
Шредер777
Шредер777
вчера в 13:09
Кому нужен наш хлам Только журналистам
Брулин
Брулин
вчера в 13:07
У парнишки ни одного трофея с Локо, никаких игр в еврокубках или официальных игр со Сборной ... а агент сразу хочет в большой европейский клуб )) Ну жди приглашения, это не возбраняется )))
fstz8czfz4n5
fstz8czfz4n5
вчера в 13:03
Теперь будут продавать в разные страны каждый день, Захаряна так продали.
Гость
