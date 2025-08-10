Агент Батракова рассказал об интересе со стороны «Бенфики»

1754819943

вчера, 12:59

, агент полузащитника «Локомотива» , рассказал об интересе к футболисту «железнодорожников» со стороны лиссабонской «Бенфики»:

Мы общались с помощником . Шел гипотетический разговор об интересе «Бенфики». Но мы сказали, что в этом сезоне у Алексея защищенный контракт. На этом пока все. Многие клубы наблюдают за Батраковым, много звонков от посредников.