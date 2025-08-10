Агент Батракова рассказал об интересе со стороны «Бенфики»

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, рассказал об интересе к футболисту «железнодорожников» со стороны лиссабонской «Бенфики»:
Мы общались с помощником Жорже Мендеша. Шел гипотетический разговор об интересе «Бенфики». Но мы сказали, что в этом сезоне у Алексея защищенный контракт. На этом пока все. Многие клубы наблюдают за Батраковым, много звонков от посредников.
В пяти матчах нынешнего сезона Алексей забил семь голов. В четвертом туре чемпионата РПЛ Батраков сделал хет-трик в дерби против «Спартака».