Доннарумма сообщил об уходе из ПСЖ

Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма выступил с заявлением по поводу своего будущего.
Особым болельщикам «Пари Сен-Жермен»:
С первого дня, как приехал, я отдавал все силы – на поле и за его пределами – чтобы заслужить своё место и защищать ворота «Пари Сен-Жермен».
К сожалению, кто-то решил, что я больше не могу быть частью команды и вносить свой вклад в её успех. Я разочарован и обескуражен.
Надеюсь, у меня будет возможность ещё раз взглянуть в глаза болельщикам на «Парк де Пренс» и попрощаться с ними, как положено. Если этого не произойдёт, хочу, чтобы вы знали, что ваша поддержка и привязанность значат для меня очень много, и я никогда этого не забуду. Я всегда буду хранить в памяти все эмоции, волшебные вечера и вас, благодаря которым я чувствовал себя как дома.
Моим товарищам по команде – моей второй семье – спасибо за каждую битву, каждый смех, каждый момент, проведённый вместе. Вы навсегда останетесь моими братьями.
Играть за этот клуб и жить в этом городе было огромной честью.
Спасибо, Париж.