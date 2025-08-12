Доннарумма сообщил об уходе из ПСЖ

Вратарь ПСЖ выступил с заявлением по поводу своего будущего.

Особым болельщикам «Пари Сен-Жермен»:

С первого дня, как приехал, я отдавал все силы – на поле и за его пределами – чтобы заслужить своё место и защищать ворота «Пари Сен-Жермен».

К сожалению, кто-то решил, что я больше не могу быть частью команды и вносить свой вклад в её успех. Я разочарован и обескуражен.

Надеюсь, у меня будет возможность ещё раз взглянуть в глаза болельщикам на «Парк де Пренс» и попрощаться с ними, как положено. Если этого не произойдёт, хочу, чтобы вы знали, что ваша поддержка и привязанность значат для меня очень много, и я никогда этого не забуду. Я всегда буду хранить в памяти все эмоции, волшебные вечера и вас, благодаря которым я чувствовал себя как дома.

Моим товарищам по команде – моей второй семье – спасибо за каждую битву, каждый смех, каждый момент, проведённый вместе. Вы навсегда останетесь моими братьями.

Играть за этот клуб и жить в этом городе было огромной честью.

Спасибо, Париж.