Сычёв высказался о продлении контракта Умярова со «Спартаком»

вчера, 12:11

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв рассказал, как относится к продлению соглашения «Спартака» с полузащитником Наилем Умяровым.

Продление контракта с российским футболистом, который определяет игру в центре поля, с системообразующим игроком — это положительный момент. Он уже долго в «Спартаке», болельщики довольны. В рамках будущего лимита можно быть спокойным за центральную ось, за одну из важнейших позиций.

Напомним, что 7 августа Умяров продлил контракт с «красно-белыми» до 2029 года.

25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:27
Слишком громкие слова . Прошедший матч провалил
42ghy5kuje4s
42ghy5kuje4s
вчера в 13:00
Конечно, нужно своих игроков оставлять в команде, от зулусов что-то толку пока маловато.
112910415
112910415
вчера в 12:49
Согласимся
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:38, ред.
А ведь карьера Сычева началась очень ярко в Спартаке. Жаль, что всё закончилось так тускло. Диму кто-то научил потребовать денег за свой талант, на этом всё практически и завершилось.
shlomo
shlomo
вчера в 12:29
Ну усё... если Дима одобрил, то все значит правильно и хорошо...:)))
