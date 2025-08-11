Сычёв высказался о продлении контракта Умярова со «Спартаком»

1754903468

вчера, 12:11

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России рассказал, как относится к продлению соглашения «Спартака» с полузащитником .

Продление контракта с российским футболистом, который определяет игру в центре поля, с системообразующим игроком — это положительный момент. Он уже долго в «Спартаке», болельщики довольны. В рамках будущего лимита можно быть спокойным за центральную ось, за одну из важнейших позиций.

Напомним, что 7 августа Умяров продлил контракт с «красно-белыми» до 2029 года.