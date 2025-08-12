«Манчестер Юнайтед» хочет продолжить привлекать Фердинанда к работе

1754948483

сегодня, 00:41

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» рассчитывать продолжить сотрудничество с .

Бывший защитник команды работал с некоторыми компаниями-партнерами МЮ , а также снимался для интервью с игроками и принимал участие в съёмках в дни матчей в рамках краткосрочного соглашения во время предсезонного турне по США .

Хотя постоянного или официального контракта нет, манкунианцы рассчитывают продолжить привлекать Фердинанда к работе, которая рассматривается как «временная». Это позволит Фердинанду заняться как коммерческой, так и медийной работой с МЮ , как и было в США .

Обе стороны сочли американский опыт позитивным, вероятно, что он повторится в будущем.