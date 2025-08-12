Soccer.ru
«Манчестер Юнайтед» хочет продолжить привлекать Фердинанда к работе

сегодня, 00:41

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» рассчитывать продолжить сотрудничество с Рио Фердинандом.

Бывший защитник команды работал с некоторыми компаниями-партнерами МЮ, а также снимался для интервью с игроками и принимал участие в съёмках в дни матчей в рамках краткосрочного соглашения во время предсезонного турне по США.

Хотя постоянного или официального контракта нет, манкунианцы рассчитывают продолжить привлекать Фердинанда к работе, которая рассматривается как «временная». Это позволит Фердинанду заняться как коммерческой, так и медийной работой с МЮ, как и было в США.

Обе стороны сочли американский опыт позитивным, вероятно, что он повторится в будущем.

Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:51
Можно сказать Рио ещё "ищет себя"...)
