«Манчестер Юнайтед» хочет продолжить привлекать Фердинанда к работе

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» рассчитывать продолжить сотрудничество с Рио Фердинандом.
Бывший защитник команды работал с некоторыми компаниями-партнерами МЮ, а также снимался для интервью с игроками и принимал участие в съёмках в дни матчей в рамках краткосрочного соглашения во время предсезонного турне по США.
Хотя постоянного или официального контракта нет, манкунианцы рассчитывают продолжить привлекать Фердинанда к работе, которая рассматривается как «временная». Это позволит Фердинанду заняться как коммерческой, так и медийной работой с МЮ, как и было в США.
Обе стороны сочли американский опыт позитивным, вероятно, что он повторится в будущем.