Хасанби Биджиев: «В „Спартак“ не пойду»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев заявил, что не возглавит московский «Спартак», даже если ему сделают такое предложение:
Моя мечта – играть с «Динамо» Махачкала в Лиге чемпионов. Пойду ли в «Спартак», если позовут? Нет, в «Спартак» не пойду. Для меня только «Динамо».
Смотрю, Биджиеву совсем нечем заняться.
А как же тренировочный поцесс, отработка новых тактических схем???
Или ЭТИМ его помощники занимаются, а он так... "свадебный генерал"???
Понабрали дураков везде, гигантские оклады положили...
Но гигантский оклад отнюдь не означает, что, получая его, дурак автоматически становится умным, ну, или хотя бы ВМЕНЯЕМЫМ...
