 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Хасанби Биджиев: «В „Спартак“ не пойду»

вчера, 19:10

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев заявил, что не возглавит московский «Спартак», даже если ему сделают такое предложение:

Моя мечта – играть с «Динамо» Махачкала в Лиге чемпионов. Пойду ли в «Спартак», если позовут? Нет, в «Спартак» не пойду. Для меня только «Динамо».

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиПредставители Джеррарда отказались от переговоров со «Спартаком»
Вчера, 10:55
«Спартак» Станковича снова проиграл. Тренеру ищут замену, но крутые специалисты отказываются
Вчера, 10:03Roman Novikov в блоге Дно пробитоКомментарии9
«Пари НН» не уволит Шпилевского после пяти поражений на старте сезона
12 августа
Титов — о возможном уходе Станковича: «Ему нужно просто успокоить игроков»
11 августа
СлухиБывший игрок «Ливерпуля» и «Ман Сити» Риера может возглавить «Спартак»
11 августа
Каррера согласился бы вернуться в «Спартак»
10 августа
Сортировать
Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 22:50
Интересно мечтает он о лч, а есть информация у него что россию допустили? И ещё, его как то просили возглавить Спартак?
SHEFFIELD UNITED
SHEFFIELD UNITED
вчера в 22:04
Так в Спартак тебя никто не позовёт!
adekvat
adekvat ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
вчера в 21:48
С одной стороны адекватен в Спартак он не пойдет, с другой дурдом по нем плачет, в Спартак не пойдет, а кто позовет, да и ЛЧ тем более с Минамо.
112910415
112910415
вчера в 21:40
Вперёд, ЛЧ уже близко!
35gj2p7enxyn
35gj2p7enxyn
вчера в 21:33
Стоило один раз выиграть у спартака и уже думает, что он может его троллить.
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 21:30
Тебя никто туда и не зовёт.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:36
Остаётся Абаскаль
nik9373
nik9373
вчера в 20:29
Ну ладно там про "Спартак" болтает, но про ЛЧ было смешно. Мечты должны быть реальными.
Robert Adeykin
Robert Adeykin
вчера в 20:22
И правильно в Спартак только самоубийца пойдёт
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 20:20
Молодец, адекватен, понимает , что кишка тонка справиться с таким давлением
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 20:14, ред.
А господин Алекперов благодарен, почаще называйте название Спартак в публичном пространстве, это то что им нужно. А главное ещё упомянул Лигу чемпионов, вообще красавчик. Завтра лишних баррелей нефти удастся сбыть
derrik2000
derrik2000
вчера в 20:01
Как говорится в старой народной поговорке, "когда собаке делать не хрен она...."

Смотрю, Биджиеву совсем нечем заняться.
А как же тренировочный поцесс, отработка новых тактических схем???
Или ЭТИМ его помощники занимаются, а он так... "свадебный генерал"???

Понабрали дураков везде, гигантские оклады положили...
Но гигантский оклад отнюдь не означает, что, получая его, дурак автоматически становится умным, ну, или хотя бы ВМЕНЯЕМЫМ...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ wsnyxjbpw467 (раскрыть)
вчера в 19:50
А вот это вы зря......
lotsman
lotsman
вчера в 19:39
Правильно он говорит. Человек понимает, что для Спартака нужен тренер с спартаковским характером. И он прекрасно понимает что не обладает спартаковским духом, а идти чтобы потом, не справившись, покидать Спартак под свистки, он естественно не хочет. Ну а "....играть с Динамо (Махачкала) в Лиге чемпионов....", это для красного словца.
8a4adxurebg4
8a4adxurebg4
вчера в 19:33
Неужели в Спартак уже даже такие тренеры могут прийти?
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 19:32, ред.
Любишь ты Динамо Махачкала, ну и люби себе на здоровье... При чём тут Спартак? Зачем вспоминать его по поводу и без повода. Сейчас Народная команда в таком положении, что многие стараются уколоть её при первой возможности. Надеюсь, Биджиев не из их числа.
wsnyxjbpw467
wsnyxjbpw467
вчера в 19:25
Сейчас никто не хочет идти в спартак.
SHMEL
SHMEL
вчера в 19:23
Прогиб защитан.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 