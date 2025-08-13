«Спартак» Станковича снова проиграл. Тренеру ищут замену, но крутые специалисты отказываются

1755068582

сегодня, 10:03

Владимир Ивич не спешит в Москву.

У ярких наставников нет причин доверять «Спартаку»

В московском клубе не умеют создавать идеальные условия для работы наставника. Часто менялись спортивные директора, агенты влияли на трансферы. В клубе больше нет человека, которого фанаты могут отругать после очередного поражения, как они материли Федуна и его спутницу. У «Спартака» теперь есть только безликие владельцы, спрятанные за названием компании, которая торгует нефтью. Реклама им не нужна, подобная продукция продается за пределами страны, а там Спартак – фракийский гладиатор.

Ничего общего с подходом гладиаторов не показывали запасные футболисты «Спартака» в матче против неудобного для них «Динамо» из Махачкалы. Кубковый футбол нередко получается скомканным, ведь тренеры РПЛ боятся поставить основу дважды в неделю, что глупо в лиге без еврокубков. Но раз боятся, зрители получают нестабильный по качеству продукт. «Динамо» забило в концовке матча, в характере середняка высшего дивизиона не сомневаемся. Боевитая команда рассчитывала снова огорчить «Спартак».

Невзирая на поражение в РПЛ , «Динамо» забирало у Станковича очки в прошлом. Деяна дисквалифицировали, тренер наблюдал за поединком в ложи для почетных гостей. Серб ушел после гола «Динамо», и увидел по телевизору ответный мяч Литвинова в добавленное время. Размен голами скрасил слабый футбол, а в серии пенальти голкипер Волк взял два удара футболистов «Спартака» Зорина и Зобнина. Счастливая зоря тренера Станковича гаснет. Футболисты обещали драться за тренера, но слова расходятся с делами.

Рациональный тренер Ивич способен навести порядок

Впереди у «Спартака» матч против «Зенита». Стратегически москвичам невыгодно побеждать Семака, ведь Станкович может остаться, а у Деяна не получилось заручиться поддержкой команды. Зато он имел поддержку больших денег в Москве. «Спартак» пошел на громкие для РПЛ трансферы, но сербский наставник не выжал максимум из игроков. Забавно, что вместо него в клуб сватают Владимира Ивича, который в «Краснодаре» интересовался как раз вингером Солари и форвардом Гарсией.

Человек, заливший фундамент чемпионских «быков», является логичным кандидатом, хотя отдельные российские эксперты кивают на его стиль игры. И кто сказал, что «Спартаку» нужен атакующий футбол? Задача клуба такого масштаба – побеждать чаще всех и завоевывать трофеи. «Спартак» Карреры проигрывал «Крыльям Советов» 4:0, а многие победные голы в чемпионском сезоне забили ударами из-за пределов штрафной площади. Но после титула фанаты не вспоминали худшие игры.

Ивич может выжать максимум из Бабича, Барко и Гарсии. Рациональный тренер понимает РПЛ . Впрочем, боссы «Спартака» могут или не выкупить контракт серба у шейхов из «Аль-Айна», или испугаются приглашать нового серба. Но Ивич по темпераменту отличается от Станковича, Владимир умеет работать на результат. Фанаты не будут кивать на высоту игры Барко и результативность «Спартака» в проходных матчах, если с новым наставником команда соберет серию побед над конкурентами.

Возвращение старых знакомых точно не принесёт трофеи

Каррера и Рианчо, которые раньше работали в «Спартаке», готовы вернуться. И это – плохие варианты. Наставники не реализовали себя после работы с москвичами, а нужен успешный кандидат. Станкович был именно таким, но его характер навредил. Агрессивным тренерам тяжело задерживаться в одном клубе надолго. Деян не является худшим наставником «Спартака» последних лет, его команда часто играет первым номером и любит атаковать. Не все результаты команды справедливы.

С другой стороны, нет эффективности. «Спартак» на одиннадцатой строчке в РПЛ по количеству ударов. Москвичи идут девятыми по забитым мячам. У «Спартака» третий с конца показатель по выстрелам в створ. Конечно, такие удары разные по опасности, иногда мяч катится в руки голкиперам. Но когда по 10.3 удара в среднем за игру, а до чужих голкиперов добирается по 2.8 удара в среднем, то речь о провале нападающих. Именно слабая игра в атаке утянула Станковича на 11-ю строчку.

Кроме Карреры и Рианчо, которые сами рвутся в РПЛ , есть старый знакомый Слишкович. Владимир работал в «Спартаке», но не остался в штабе Станковича. И если босниец окажется главным кандидатом, то это плохой знак для спортивного директора «Спартака» Кахигао и руководства клуба. «Оренбург» играет слабее «Балтики», но Талалаева ведь никто не рассматривает. «Спартак» ищет для команды только иностранного тренера, в этом у инсайдеров нет сомнений. Вектор не изменят.

Из «Спартака» легко можно слепить одного из лидеров РПЛ

В лиге нет идеальной команды. У «Локомотива» много забили Воробьев и Батраков, на том и выехали. У Алексея в РПЛ больше мячей, чем у звезд «Зенита» вместе взятых. Речь идет о старте сезона. Между «Локомотивом» и «Спартаком» – восемь пунктов в таблице, но отставание можно сократить до двух очков, если «железнодорожники» дважды проиграют прямым конкурентам в борьбе за первое место, а «Спартак» параллельно победит.

ЦСКА повезло с Челестини, но даже от Фабио иногда отворачивается удача. «Армейцы» провели сильный матч против «Акрона» и уступили в серии пенальти. Важно, что они покажут в центральных играх. «Спартак» сыграет против «Зенита», а ЦСКА встретит «Динамо». «Локомотив» болеет за ничьи богатых конкурентов. «Спартак» собрал сильный по меркам РПЛ состав, которому сейчас не хватает разве что великолепных крайних защитников.

Мартинс, Умяров, Жедсон и Барко – крепкие хавбеки. Литвинов – не идеальный защитник, но когда Бабич и Максименко в порядке, то «Спартак» мало пропускает. Денисов и Рябчук подводили, как и Хлусевич с Мангашем, но у нового тренера останется время, чтобы прокачать игру молодого Дмитриева слева и найти правого латераля. Даже вингер Солари, хотя пока Пабло вечно теряет мяч и вчера привез пенальти, – перспективный футболист.

Главная претензия к Станковичу: «Спартак» может играть мощнее. У тренера есть Гарсия, Угальде и Заболотный, но нет ударов. Кадровых ресурсов хватает, осталось подобрать умного наставника и не мешать ему работать. Станкович очень плохо изучает соперников. Надо подобрать сменщика с аналитическими способностями. А бонусом станет, если следующий тренер «Спартака» не будет нападать на соперников и расцарапывать им животы.