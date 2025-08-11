Титов — о возможном уходе Станковича: «Ему нужно просто успокоить игроков»

Бывший полузащитник «Спартака» высказался о слухах по поводу скорого увольнения с поста главного тренера «красно-белых».

Не мне судить о возможном увольнении тренера. Я не внутри коллектива. Не знаю, как это всё будет выглядеть. Надеюсь, что Деян как можно быстрее исправит эту ситуацию. Здесь помогут только время и работа. Нужно успокоить футболистов и сказать, что всё нормально. Станкович — человек поигравший, сам был большим мастером. Наверное, он знает, как успокоить игроков.