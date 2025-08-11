Титов — о возможном уходе Станковича: «Ему нужно просто успокоить игроков»

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов высказался о слухах по поводу скорого увольнения Деяна Станковича с поста главного тренера «красно-белых».
Не мне судить о возможном увольнении тренера. Я не внутри коллектива. Не знаю, как это всё будет выглядеть. Надеюсь, что Деян как можно быстрее исправит эту ситуацию. Здесь помогут только время и работа. Нужно успокоить футболистов и сказать, что всё нормально. Станкович — человек поигравший, сам был большим мастером. Наверное, он знает, как успокоить игроков.
Информация о том, что сербский специалист может покинуть «Спартак», появилась ещё в середине прошлой недели.
из Спартака их ВЫШИБЛИ,
из Енисея - ВЫШИБЛИ.
Понятное дело, что не просто так вышибали, а за БЕЗДАРНОСТЬ на тренерском поприще.
До сих пор, видимо, думает, что и в Спартаке - 2016, и в Енисее в их с Аленем вышибании виноваты игроки - беспокойные уж очень были БЕЗО ВСЯКОЙ ВИДИМОЙ ПРИЧИНЫ. ))_
