Титов — о возможном уходе Станковича: «Ему нужно просто успокоить игроков»

вчера, 13:11

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов высказался о слухах по поводу скорого увольнения Деяна Станковича с поста главного тренера «красно-белых».

Не мне судить о возможном увольнении тренера. Я не внутри коллектива. Не знаю, как это всё будет выглядеть. Надеюсь, что Деян как можно быстрее исправит эту ситуацию. Здесь помогут только время и работа. Нужно успокоить футболистов и сказать, что всё нормально. Станкович — человек поигравший, сам был большим мастером. Наверное, он знает, как успокоить игроков.

Информация о том, что сербский специалист может покинуть «Спартак», появилась ещё в середине прошлой недели.

derrik2000
derrik2000
вчера в 14:59
Кому как не Егорию с Аленем ЭТО понимать:
из Спартака их ВЫШИБЛИ,
из Енисея - ВЫШИБЛИ.
Понятное дело, что не просто так вышибали, а за БЕЗДАРНОСТЬ на тренерском поприще.

До сих пор, видимо, думает, что и в Спартаке - 2016, и в Енисее в их с Аленем вышибании виноваты игроки - беспокойные уж очень были БЕЗО ВСЯКОЙ ВИДИМОЙ ПРИЧИНЫ. ))_
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:22, ред.
Егор, да игроки то спокойны- они спокойно проигрывают и потом спокойно спят. Нас надо успокоить трешкой безответной Латышонку
batog
batog
вчера в 14:19
Вот ведь Алла Назарова запустила утку, всю неделю Soccer бурлит, никак не успокоится.
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:46
Нужно успокоить футболистов? Титов, хоть ты не лезь. Успокаивать нужно, в первую очередь, самого Станковича. Посмотрите, как он себя ведёт - любое, на его взгляд неверное, решение арбитра сопровождается бурной реакцией и обращением к болельщикам. Он один из тех, кто не даёт погасить конфликт Спартака с судейским сообществом.
zvmn2s4u9h3d
zvmn2s4u9h3d
вчера в 13:28
Кто кого еще должен успокаивать, сам псих и других такими сделать хочет.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 13:22, ред.
Он даже себя успокоить не может, как он игроков то успокоит? Егор, при всём уважении к нему как к игроку, уж очень наивен всегда когда высказывает своё мнение. Тоже видимо очки розовые прикупил чтобы больно не было. Станкович их и обеспокоил так что они карточки получают красные каждую игру. Времени было предостаточно, а работа, работы не было, работать не умеет этот псевдотренер.
