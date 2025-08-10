Soccer.ru
Каррера согласился бы вернуться в «Спартак»

вчера, 16:44

Итальянский тренер Массимо Каррера ответил на вопрос о том, вернулся бы он в «Спартак», если бы получил такое предложение:

Да, я бы согласился.

Под руководством Карреры «Спартак» завоевал чемпионство в сезоне-2016/17. Последним местом его работы был клуб Серии C «Асколи», откуда тренера уволили в сентябре прошлого года.

112910415
вчера в 18:24
У тренера тоже приятные воспоминания...
fe4jd8wkj4u2
вчера в 17:51
Деньги закончились...
Каррера до Спартака был никто и после Спартака остался никем.
Чемпионство со Спартаком было из непонятных стечении обстоятельств.
Да и из Спартака погнали за удручающие результаты.
Каррера никому и нигде не нужен, он даже не физрук.
Или руководство Спартака закупило большую партию грабель?
Сп62
вчера в 17:34, ред.
Два раза в одну и ту же реку не войдёшь. Река уже не та.
7sux8bttyq2f
вчера в 17:20
Надо же так не любить команду, чтобы предлагать себя туда тренером.
Alex_67
вчера в 17:19
Сколько возвращенцев сразу появляется одновременно. Пусть выстраиваются в очередь. Мостовой, хочешь быть тренером? Да не Спартака... Выбирай во второй лиге. А, не интересует? Тогда мимо проходи..
25процентный клоун
вчера в 16:54
Тогда и Комбарова, грацио для, взять
