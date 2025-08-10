Каррера согласился бы вернуться в «Спартак»

Итальянский тренер Массимо Каррера ответил на вопрос о том, вернулся бы он в «Спартак», если бы получил такое предложение:
Да, я бы согласился.
Под руководством Карреры «Спартак» завоевал чемпионство в сезоне-2016/17. Последним местом его работы был клуб Серии C «Асколи», откуда тренера уволили в сентябре прошлого года.
Каррера до Спартака был никто и после Спартака остался никем.
Чемпионство со Спартаком было из непонятных стечении обстоятельств.
Да и из Спартака погнали за удручающие результаты.
Каррера никому и нигде не нужен, он даже не физрук.
Или руководство Спартака закупило большую партию грабель?
