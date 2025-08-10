Каррера согласился бы вернуться в «Спартак»

1754833474

вчера, 16:44

Итальянский тренер ответил на вопрос о том, вернулся бы он в «Спартак», если бы получил такое предложение:

Да, я бы согласился.

Под руководством Карреры «Спартак» завоевал чемпионство в сезоне-2016/17. Последним местом его работы был клуб Серии C «Асколи», откуда тренера уволили в сентябре прошлого года.