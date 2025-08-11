Бывший игрок «Ливерпуля» и «Ман Сити» Риера может возглавить «Спартак»

1754859664

сегодня, 00:01

Экс-игрок «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» может стать новым главным тренером «Спартака» вместо .

Испанец уже числился в шорт-листе «красно-белых» в прошлом году и в настоящее время тренирует словенский клуб «Целе».

Ранее сообщалось, что главным претендентом на пост тренера является бывший наставник «Краснодара» Владимир Ивич, который сейчас возглавляет «Аль-Айн».