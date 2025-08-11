Бывший игрок «Ливерпуля» и «Ман Сити» Риера может возглавить «Спартак»

Экс-игрок «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» Альберт Риера может стать новым главным тренером «Спартака» вместо Деяна Станковича.
Испанец уже числился в шорт-листе «красно-белых» в прошлом году и в настоящее время тренирует словенский клуб «Целе».
Ранее сообщалось, что главным претендентом на пост тренера является бывший наставник «Краснодара» Владимир Ивич, который сейчас возглавляет «Аль-Айн».
Нам же не согласовывать принесли его кандидатуру? Интересно, сколько Богам из Лукойла понадобится времени, чтобы утвердить нового главного тренера? Похоже им нравится дразнить болельщиков Спартака.
В прошлом сезоне "Целе" играл как то бодренько, много атаковал, в том числе флангами, защита выглядела более менее... Сейчас какая то тягомотина, а не игра...
В Европе устроили перестрелку с Сабахом... С Аек из Ларнаки тоже еле еле душа в теле...
Ивич острый парень, но что у него сейчас в голове?))
Короче, опять сорок пять...
