Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Бывший игрок «Ливерпуля» и «Ман Сити» Риера может возглавить «Спартак»

сегодня, 00:01

Экс-игрок «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» Альберт Риера может стать новым главным тренером «Спартака» вместо Деяна Станковича.

Испанец уже числился в шорт-листе «красно-белых» в прошлом году и в настоящее время тренирует словенский клуб «Целе».

Ранее сообщалось, что главным претендентом на пост тренера является бывший наставник «Краснодара» Владимир Ивич, который сейчас возглавляет «Аль-Айн».

Подписывайся в ВК
Все новости
Каррера согласился бы вернуться в «Спартак»
Вчера, 16:44
СлухиБывший тренер «Краснодара» Ивич может возглавить «Спартак»
Вчера, 16:04
Слухи«Спартак» не рассматривает российских тренеров на замену Станковичу
Вчера, 15:22
Абаскаль готов вернуться в «Спартак»
Вчера, 11:08
Слухи«Спартак» ищет нового главного тренера
Вчера, 09:57
Осинькин – о возможном назначении в «Сочи»: «Мне никто не звонил»
Вчера, 08:22
Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 03:45
А что о нём говорить....
Нам же не согласовывать принесли его кандидатуру? Интересно, сколько Богам из Лукойла понадобится времени, чтобы утвердить нового главного тренера? Похоже им нравится дразнить болельщиков Спартака.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 03:34
Я не знаю этого человека... Совсем не знаю.
Шуня771
Шуня771
сегодня в 00:39
Не знаю...
В прошлом сезоне "Целе" играл как то бодренько, много атаковал, в том числе флангами, защита выглядела более менее... Сейчас какая то тягомотина, а не игра...
В Европе устроили перестрелку с Сабахом... С Аек из Ларнаки тоже еле еле душа в теле...
Ивич острый парень, но что у него сейчас в голове?))
Короче, опять сорок пять...
sv_1969
sv_1969 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:04
В коментах у него посмотрите
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 