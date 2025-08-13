 
Талалаев раскритиковал судей и Батракова после поражения от «Локомотива»

вчера, 22:15
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев остался недоволен работой судей в матче своей команды против московского «Локомотива» в Кубке России:

Не знаю, может, в Кубке России регламент поменяли – мы все время начинаем с пенальти хозяев. Там на 15‑й минуте придумали, здесь то же самое. Я вам таких пять моментов найду в чужой штрафной, где можно точно так же поставить 11‑метровый. Но почему‑то судим так.

Как по мне, разный уровень допуска единоборств давался командам. Я понимаю, что Батраков классный футболист, наверное, лучший на сегодня. Но ему что, позволено больше, чем другим? Он бьет нашего футболиста после свистка, он лезет и посылает нашего тренера. Понятно, что мы тоже себя некрасиво ведем, но молодые судьи должны сделать так, чтобы к футболистам было одинаковое отношение во время матчей.

В матче «Локомотив» – «Балтика» Алексей Батраков открыл счет с пенальти на 23-й минуте. 29 июля в игре «Акрон» – «Балтика», в которой команда Талалаева уступила 1:2, нападающий тольяттинцев Жилсон Беншимол открыл счет ударом с 11-метрового уже на 7-й минуте.

CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 00:13
Что-то раздухарился перспективный тренер
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:25
Батраков и правда такой плохой???
Гость
