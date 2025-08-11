Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Кроос — о Вирце: «Переход в „Ливерпуль“ был верным решением»

вчера, 13:53

Бывший полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос через прессу обратился к полузащитнику «Ливерпуля» Флориану Вирцу, недавно получившему награду лучшего футболиста сезона-2024/25 по версии Kicker.

Ты особенный игрок во многих отношениях. Когда я впервые увидел, как ты играешь в футбол, я сразу заметил, что в тебе есть нечто большее. Твоя способность двигаться в нужном пространстве, твоё первое касание, последний пас и даже завершение – всё это уникально. Ты уверен в своих силах и излучаешь это. По моему мнению, ты поступил правильно, перейдя в «Ливерпуль», подкрепив свой настрой и убеждения.

В минувшем сезоне Вирц сыграл 45 матчей во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал 15 голевых передач.

Подписывайся в ВК
Все новости
Кирилл Глебов — о прогрессе: «Просто начал больше играть при новой схеме»
Вчера, 12:57
Карпин тренирует «Динамо» как середняка. У москвичей одна победа в четырёх турах РПЛ
Вчера, 12:19Roman Novikov в блоге Тренерская доляКомментарии10
Кассьерра — о поражении «Зенита»: «Начали сезон не так, как хотелось бы»
Вчера, 10:52
Дивеев — об уровне соперников сборной России: «Хорошо, что они вообще есть»
Вчера, 10:07
Черчесов – о назначении в «Ахмат»: «Задача одна – сделать команду»
Вчера, 09:47
Станкович и Семак слабо начали сезон. Знаменитые тренеры Российской Премьер-Лиги заслужили порицание
Вчера, 09:16Roman Novikov в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии8
Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:13
Время покажет, а мы поглядим
Брулин
Брулин
вчера в 14:01
хорошая разрезающая в адрес мюнхена от старины Тони )
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 13:57
похвала из уст Тони, плюс одобрение выбора клуба дорогого стоят.
очень надеюсь, что Флориан заиграет-раскроется у красных, удачи ему в этом нелегком деле!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 