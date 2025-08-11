Кроос — о Вирце: «Переход в „Ливерпуль“ был верным решением»

Бывший полузащитник «Реала» и сборной Германии через прессу обратился к полузащитнику «Ливерпуля» , недавно получившему награду лучшего футболиста сезона-2024/25 по версии Kicker.

Ты особенный игрок во многих отношениях. Когда я впервые увидел, как ты играешь в футбол, я сразу заметил, что в тебе есть нечто большее. Твоя способность двигаться в нужном пространстве, твоё первое касание, последний пас и даже завершение – всё это уникально. Ты уверен в своих силах и излучаешь это. По моему мнению, ты поступил правильно, перейдя в «Ливерпуль», подкрепив свой настрой и убеждения.