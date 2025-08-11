Soccer.ru
Хименес — о Модриче в «Милане»: «Его уровень заметен с самого первого дня»

вчера, 15:59

Нападающий «Милана» Сантьяго Хименес оценил класс полузащитника Луки Модрича, недавно перешедшего в клуб.

Он невероятен. Я заметил его уровень с первого дня. Думаю, это игрок, который очень помогает команде в атаке, поэтому все нападающие рады видеть его здесь. Модрич вдохновляет нас, поскольку выиграл множество титулов. Он шесть раз победил в Лиге чемпионов и однажды сумел завоевать «Золотой мяч». Это бесценный опыт.

В минувшем сезоне Модрич сыграл 63 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 9 голевых передач.

