Хименес — о Модриче в «Милане»: «Его уровень заметен с самого первого дня»

Нападающий «Милана» оценил класс полузащитника , недавно перешедшего в клуб.

Он невероятен. Я заметил его уровень с первого дня. Думаю, это игрок, который очень помогает команде в атаке, поэтому все нападающие рады видеть его здесь. Модрич вдохновляет нас, поскольку выиграл множество титулов. Он шесть раз победил в Лиге чемпионов и однажды сумел завоевать «Золотой мяч». Это бесценный опыт.