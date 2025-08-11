Soccer.ru
Кирилл Глебов — о прогрессе: «Просто начал больше играть при новой схеме»

вчера, 12:57

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов оценил свою игру в нынешнем сезоне.

Готов ли к конкуренции в ЦСКА? К конкуренции должен быть готов любой игрок, потому что в футболе это нормально. Лично я начал получать больше игрового времени, потому что Фабио Челестини перестроил схему и появилась позиция, на которой я долго играл и к которой привык. Чувствую приятную усталость от матчей. Лучше играть и уставать, чем не играть и не уставать. Любой футболист — это профессионал, который должен выходить на поле вне зависимости от ситуации.

На данный момент Глебов сыграл 6 встреч во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу. Именно его дубль помог обыграть казанский «Рубин» в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги (5:1).

Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 14:13
Продолжай прогрессировать Кирилл, твои болельщики будут только рады.
Удачи.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:26
Самое главное получать удовольствие от того что ты делаешь и приносить пользу команде .
