Кирилл Глебов — о прогрессе: «Просто начал больше играть при новой схеме»

Полузащитник ЦСКА оценил свою игру в нынешнем сезоне.

Готов ли к конкуренции в ЦСКА ? К конкуренции должен быть готов любой игрок, потому что в футболе это нормально. Лично я начал получать больше игрового времени, потому что Фабио Челестини перестроил схему и появилась позиция, на которой я долго играл и к которой привык. Чувствую приятную усталость от матчей. Лучше играть и уставать, чем не играть и не уставать. Любой футболист — это профессионал, который должен выходить на поле вне зависимости от ситуации.