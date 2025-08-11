Кирилл Глебов — о прогрессе: «Просто начал больше играть при новой схеме»

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов оценил свою игру в нынешнем сезоне.
Готов ли к конкуренции в ЦСКА? К конкуренции должен быть готов любой игрок, потому что в футболе это нормально. Лично я начал получать больше игрового времени, потому что Фабио Челестини перестроил схему и появилась позиция, на которой я долго играл и к которой привык. Чувствую приятную усталость от матчей. Лучше играть и уставать, чем не играть и не уставать. Любой футболист — это профессионал, который должен выходить на поле вне зависимости от ситуации.
На данный момент Глебов сыграл 6 встреч во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу. Именно его дубль помог обыграть казанский «Рубин» в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги (5:1).
Удачи.
