Кассьерра — о поражении «Зенита»: «Начали сезон не так, как хотелось бы»

вчера, 10:52
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра высказался об итогах встречи 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом».

Мы прекрасно знаем, что в Грозном всегда очень сложные матчи, это настоящие сражения, битвы. И последняя игра не была исключением. Знали, что если доведётся пропустить, то игра сильно усложнится. К сожалению, так и произошло. Очень старались отыграться, но не смогли. Понимаем, что начали сезон не так, как хотели, недобрали очень много очков. Наша задача сейчас — продолжать работать и готовиться к следующему матчу.

Напомним, что «Зенит» на выезде уступил «Ахмату» со счётом 0:1.

артем сергеев 1
артем сергеев 1
вчера в 14:31
Ну как Кассьерра мог сказать, что если бы я играл в старте, мы могли бы не только не проиграть, а даже выиграть. Но наш тренер решил, что Дельфин или забьет, или сымитирует пенальти.
Не получилось.
Брулин
Брулин
вчера в 13:45
Какое сражение? С таким составом должны выносить в одну калитку!!
Gotlib
Gotlib
вчера в 13:18
Бобби Фаррелл классно пробил по воротам два раза головой, в английском стиле. Особенно красивым получился первый удар, но вратарю подфартило отбить его на угловой. У Зенита игроки высокого уровня, но тренер не тянет. Как говорил один распиаренный карлик: лучше, если во главе стада баранов стоит лев, чем во главе стада львов стоит баран.
112910415
112910415
вчера в 12:56
Да вроде нормально, многим нравится
lotsman
lotsman
вчера в 11:28
Так исправляйте свои ошибки.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 11:21
Команду надо встряхнуть,чтобы она проснулась.Или Семак все таки сделает это,ибо за него сделает другой.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:13
А че микрофон Касьере дали ? Почему не Глушке ? Этот бы с дури и по простоте душевной сразу бы причину правильно назвал.
Capral
Capral
вчера в 10:59
Конечно в Грозном сложно играть, а вам особенно. Но это тогда, когда Ахмат нацелен на победу. А ваш невнятный старт меня не удивляет. С вашим гением, всё "лучшее", у вас еще впереди...
