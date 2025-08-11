Кассьерра — о поражении «Зенита»: «Начали сезон не так, как хотелось бы»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра высказался об итогах встречи 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом».
Мы прекрасно знаем, что в Грозном всегда очень сложные матчи, это настоящие сражения, битвы. И последняя игра не была исключением. Знали, что если доведётся пропустить, то игра сильно усложнится. К сожалению, так и произошло. Очень старались отыграться, но не смогли. Понимаем, что начали сезон не так, как хотели, недобрали очень много очков. Наша задача сейчас — продолжать работать и готовиться к следующему матчу.
Напомним, что «Зенит» на выезде уступил «Ахмату» со счётом 0:1.
Не получилось.
Не получилось.