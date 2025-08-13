Вундеркинд из Казахстана и Моуриньо рвутся в Лигу чемпионов. Хайкин тоже в шаге от мечты

1755078826

сегодня, 12:53

Осталось всего семь путевок.

Клубы российских вратарей разыграют одно из мест в ЛЧ

Хайкин, опытный голкипер норвежского клуба «Будё-Глимт», встретит «Штурм», где основным голкипером стал молодой воспитанник «Локомотива» Худяков. Пока не знаем, смогут ли они повидаться на поле, ведь Даниил получил нелепую травму. Худяков ехал на тренировку на велосипеде, под колесо попал камень, вратарь упал и повредил запястье. Агент уверен, что Даниил быстро оправится. А Хайкин сражается за норвежский титул, ведь там сезон по системе «весна-осень».

По потерянным очкам опытный клуб «Будё-Глимт» наравне с лидером «Викингом». А в конце августа всё внимание колоритной команды будет приковано к матчам против непростого «Штурма». Австрийцы только входят в сезон, они сыграли два тура в местной лиге. Уступили «Рапиду» без Худякова, и в паре с норвежцами не будут фаворитами. Пока знаем 29 участников общего этапа Лиги чемпионов. Элитная девятка забита, перемен не будет – собраны клубы с высоким рейтингом.

Во вторую корзину попали «Арсенал», «Атлетико» и «Ювентус», там осталось два места. Пробелы легко объяснить: проведут 14 поединков отбора, чтобы назвать семь счастливчиков. Среди претендентов есть клубы с более высоким рейтингом УЕФА , чем команды с гарантированными путевками. Например, «Бенфика» по баллам значительно выше «Тоттенхэма», который сейчас возглавляет третью корзину жеребьевки, а «Монако» Головина застрял между третьим и четвертым мирами.

Даже в последней по счету корзине собрались опасные клубы – «Галатасарай», «Ньюкасл» и «Атлетик». Невзирая на расширение до 36 клубов, Лига чемпионов сохранила статус. Не у всех клубов одинаковые ресурсы, но все мечтают заработать денег на общем этапе. У команд будет по восемь разных соперников. Год назад ПСЖ финишировал на пятнадцатой строчке в общей таблице. Пока парижане готовятся к матчу за Суперкубок УЕФА , мы подведем итоги новой квалификации ЛЧ .

Шестнадцатилетний вундеркинд в шаге от большой мечты

На днях не обошлось без драматичных развязок и неприятных сюрпризов для клубов, которые рассчитывали пробраться в решающий этап отбора. Лигу чемпионов покинул «Зальцбург», австрийцы по сумме двух матчей уступили «Брюгге». Бельгийцы одержали волевую победу, отыгравшись после перерыва с 0:2 и забив победный мяч на 94-й минуте. Выручил ветеран Ванакен, а вот сравнял счет воспитанник «Манчестер Сити» Карлос Форбс. «Брюгге» снова хочет в Лигу чемпионов.

Футболисты киевского «Динамо» умудрились дважды проиграть скромному «Пафосу». Киприоты дальше встретят опытную «Црвену Звезду». Аутсайдер прошлого сезона Лиги чемпионов «Слован» из Братиславы по сумме двух матчей в серии пенальти уступил «Кайрату». В казахстанском футболе только и разговоров о 17-летнем Дастане Сатпаеве. Позавчера ему исполнилось семнадцать, а победный гол «Словану» в первом домашнем поединке новичок «Челси» забил в шестнадцать лет.

Когда юный игрок идёт бить пенальти на девяностой минуте матча, он показывает свою уверенность. Впрочем, Сатпаев не разнес «Слован» в гостях. Гости не реализовали подходы и подарили сопернику победный гол. Клуб Сатпаева дошел до серии пенальти, где были ошибки с обеих сторон. Но бывшие защитники «Краснодара» Сорокин и Мартынович не промахнулись и вернули напарникам уверенность. Голкипер Заруцкий взял один удар, а другой игрок «Слована» пробил мимо.

Футболисты «Кайрата» бурно радовались, но впереди их может ждать неудача. Жребий подсунул «Селтик», который привычно начал чемпионат Шотландии с парочки побед. Кроме «Кайрата», в основной этап Лиги чемпионов хочет пробиться «Карабах». Клуб из Азербайджана разнес македонского соперника на предыдущем этапе, но прямо по курсу ждёт опытный «Ференцварош», где раньше работали Черчесов и Станкович. Венгры четко разобрались с болгарским «Лудогорцем».

Моуриньо сдержал обещание – устроили адский прием сопернику

«Фенербахче» достался сложнейший оппонент в квалификации Лиги чемпионов. Голландский «Фейеноорд» участвовал в плей-офф Лиги чемпионов, где прошел «Милан» и вылетел от «Интера». Бывший тренер миланцев Моуриньо уступил команде тренера ван Перси в первом матче со счетом 2:1, но после игры португальский ветеран пообещал «Фейеноорду» адский прием в Стамбуле. Ван Перси не чужой человек для «Фенербахче»: Робин понимал, что в Турции надо играть против фанатов.

Голландцы допускали моменты у своих ворот, но открыли счет после стандарта. Турки ответили, ведь бывший игрок «Динамо» Себастьян Шиманьски вёл за собой и создавал моменты. Поляк удачно навесил мяч на голову Брауну с угла поля, а затем напомнил о себе Дуран. Колумбиец, которого взяли в аренду из «Аль-Насра», вывел «Фенербахче» вперед, забив гол в раздевалку. Счет по сумме двух матчей сравнялся, а драматичную развязку шумные зрители увидели, когда забил один из ветеранов.

Фред выручил Моуриньо: бывший хавбек МЮ подобрал мяч после отбора напарника и зарядил левой в самую девятку. Фанаты «Фенербахче» сходили с ума на трибунах, а Моуриньо наблюдал как «Фейеноорд» Ван Перси теряет самообладание под турецким давлением. «Фенербахче» победил со счетом 5:2, неожиданный дубль японского защитника Тсуеши не помешал туркам. А дальше у Моуриньо нереально опасный соперник – «Бенфика». В решающем раунде очень много интересных пар.

В групповой этап Лиги чемпионов точно выйдет российский голкипер – Хайкин или Худяков. А за «Црвену Звезду» на левом фланге разбегался Наир Тикнизян, бывший игрок «Локомотива». Также в заявке клуба из Белграда есть Егор Пруцев, но младший брат футболиста «Спартака» не в основе. Также в Лигу чемпионов рвется «Копенгаген» нападающего Онухги, но вряд ли датский клуб рассчитывает на Германа. Возможно, уроженец Москвы вернется в российский чемпионат до конца лета.