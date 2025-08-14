 
Soccer.ru
ПСЖ завоевал Суперкубок УЕФА, по пенальти победив «Тоттенхэм»

сегодня, 00:17
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)2 : 2Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмЗакончился после серии пенальти

В матче за Суперкубок УЕФА французский «Пари Сен-Жермен» победил английский «Тоттенхэм» в серии пенальти – 4:3 после ничьей 2:2 в основное время.

По ходу встречи лондонцы вели 2:0. На 39-й минуте первым забил Мики ван де Вен, а на 48-й автором гола стал Кристиан Ромеро.

В концовке парижанам удалось отыграться. На 85-й минуте отличился Ли Канджин, а в компенсированное время счет сравнял Гонсалу Рамуш (90+4).

В послематчевой серии ПСЖ оказался сильнее – 4:3. У «Тоттенхэма» не смогли забить ван де Вен (его удар парировал вратарь Лукас Шевалье) и не попавший в створ ворот Матис Тель. У французского клуба был только один промах – Витинья, исполнявший самый первый удар, пробил мимо.

Игра прошла в итальянском Удине.

ПСЖ стал первым французским клубом в истории, которому удалось завоевать Суперкубок УЕФА.

CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 04:35
ТТХ сам отдал трофей. .
YNWA
YNWA
сегодня в 02:54
Трагикомедия в финале за Суперкубок Европы!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 02:11
Не дотерпели Шпоры. А должны были кубок брать
Dauletbek
Dauletbek ответ azkan (раскрыть)
сегодня в 00:53
А по моему кореец забил на 85 минуте...судья добавил 6 минут ещё
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 00:49
У ПСЖ квадрупль или что? Надо полагать Сафонов первый россиянин, кто за один сезон (даже за несколько месяцев) выиграл в Европе всё!
azkan
azkan
сегодня в 00:46
Добро пожаловать в Тоттенхэм Томас Франк)))
Это надо уметь ведя в два мяча до 88 минуты в итоге проиграть.
зигзаг
зигзаг
сегодня в 00:45
ТТХ лопухи. ПСыЖ на классе
AKH
AKH
сегодня в 00:33, ред.
Представляю как радовались ненавистники Парижа на 85 минуте🙂. Сколько статей загублено🙂. Ну да ладно, с кем не бывает.

С первым суперкубком УЕФА ПСЖ. И удачи в предстоящем труднейшем сезоне. Paris, c'est magique❤️
Capral
Capral
сегодня в 00:32
Пару слов напишу и валю отсюда по скорому. Ну так вот, в Италии уже не осталось ни одного авторитетного издания не критиковавшего грузинскую отрыжку. Теперь, ждем критику от французской прессы...
А ведь прав один пользователь: как только, это посмешище убрали- так сразу появилась мысль в игре ПСЖ. На победу ТХ не надеялся, после того как увидел разгром в недавнем товарняке от Баварии.
DXTK
DXTK
сегодня в 00:28, ред.
Тоттенхэм есть Тоттенхэм, как всегда развалились ведя по счету.......да и как можно выиграть матч если у тебя забивают защитники........Чего не хватило в этой игре магии Постекоглу...........

PS ПСЖ повезло.....чемпионы франции отскочили в серии пенальти от 17 команды АПЛ.......если честно я в бешенстве........
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 00:28
ПСЖ с победой. А Витинья что за цирк устроил в пенальти...
Yarvi
Yarvi ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:25
С такого х.., что это всё на усмотрение арбитра.
azkan
azkan
сегодня в 00:25
Шпоры сами виноваты. Не надо было прижиматься. Но скорее всего, все таки парижане начали играть. И довольно хорошо у них начало получаться. Звоночек зазвонил когда Фабиан залез в офсайд и гол не засчитали.
Франку надо было что то менять сразу после этого.
Парижане заслужили победу.
Но за игру троечку тоже заслужили.
А шпорам еще учится и учится побеждать сильных команд.
myst5
myst5
сегодня в 00:25
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    сегодня в 00:23, ред.
    Энрике по краешку обрыва прошёл... Первый тайм Париж провалил и откровенно повезло, что ТТХ не впаял ещё один голешник под занавес тайма.
    Второй тайм очень долго раскачивались, но успели таки запрыгнуть в последний вагон. Шевалье во втором пропущенном голе - виновник 100 %. Очень ненадёжный воротчик, как по мне.
    Судья клоун ещё тот: ПСЖ разыгрывает штрафной, мяч после удара попадает в голову защитника ТТХ, тот падает, снаряд отскакивает Парижу на атаку вторым темпом, но рефери останавливает игру... С какого хрена ?
    azkan
    azkan
    сегодня в 00:22, ред.
    Какое же счастливое лицо у Энрике. Вот как раз Франк или Ромеро должен был устроить драку и кого нибудь из парижан свалить в газон после серии пенальти!
    Посмотрел бы на его реакцию!
    kovalev-barin
    kovalev-barin
    сегодня в 00:22
    Очень посредственная игра от обеих команд. Но все-таки первый официальный матч, спишем на это.

    Ужасный матч от Хвичи. Ну и Телль вышел на поле и подарил победу соотечественникам.

    Обычно я после Суперкубка поздравляю всех с началом Еврокубкового сезона... по после такой игры хочется лишь поздравить с тем, что она закончилась
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 00:20
    ПСЖ с победой! Мотю с очередным титулом! Серия пенальти - это нечто - отдельная песня!)
    azkan
    azkan ответ sihafazatron (раскрыть)
    сегодня в 00:19
    ))
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 00:19
    А Сафонище опять тащит!!! Ещё один трофей заслужил))
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 00:18
    Хвичку убрали и игра пошла. Ттх уж слишком прижались, пожалуй фермеры заслужили трофей
    nikolah
    nikolah
    сегодня в 00:18
    Жаль ТТХ, не дотянули до свистка...
    Гость
