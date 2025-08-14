ПСЖ завоевал Суперкубок УЕФА, по пенальти победив «Тоттенхэм»

1755119875

сегодня, 00:17

В матче за Суперкубок УЕФА французский «Пари Сен-Жермен» победил английский «Тоттенхэм» в серии пенальти – 4:3 после ничьей 2:2 в основное время.

По ходу встречи лондонцы вели 2:0. На 39-й минуте первым забил , а на 48-й автором гола стал .

В концовке парижанам удалось отыграться. На 85-й минуте отличился , а в компенсированное время счет сравнял (90+4).

В послематчевой серии ПСЖ оказался сильнее – 4:3. У «Тоттенхэма» не смогли забить ван де Вен (его удар парировал вратарь ) и не попавший в створ ворот . У французского клуба был только один промах – , исполнявший самый первый удар, пробил мимо.

Игра прошла в итальянском Удине.