ПСЖ завоевал Суперкубок УЕФА, по пенальти победив «Тоттенхэм»

В матче за Суперкубок УЕФА французский «Пари Сен-Жермен» победил английский «Тоттенхэм» в серии пенальти – 4:3 после ничьей 2:2 в основное время.
По ходу встречи лондонцы вели 2:0. На 39-й минуте первым забил Мики ван де Вен, а на 48-й автором гола стал Кристиан Ромеро.
В концовке парижанам удалось отыграться. На 85-й минуте отличился Ли Канджин, а в компенсированное время счет сравнял Гонсалу Рамуш (90+4).
В послематчевой серии ПСЖ оказался сильнее – 4:3. У «Тоттенхэма» не смогли забить ван де Вен (его удар парировал вратарь Лукас Шевалье) и не попавший в створ ворот Матис Тель. У французского клуба был только один промах – Витинья, исполнявший самый первый удар, пробил мимо.
Игра прошла в итальянском Удине.
ПСЖ стал первым французским клубом в истории, которому удалось завоевать Суперкубок УЕФА.
Ужасный матч от Хвичи. Ну и Телль вышел на поле и подарил победу соотечественникам.
Обычно я после Суперкубка поздравляю всех с началом Еврокубкового сезона... по после такой игры хочется лишь поздравить с тем, что она закончилась
Второй тайм очень долго раскачивались, но успели таки запрыгнуть в последний вагон. Шевалье во втором пропущенном голе - виновник 100 %. Очень ненадёжный воротчик, как по мне.
Судья клоун ещё тот: ПСЖ разыгрывает штрафной, мяч после удара попадает в голову защитника ТТХ, тот падает, снаряд отскакивает Парижу на атаку вторым темпом, но рефери останавливает игру... С какого хрена ?
Франку надо было что то менять сразу после этого.
Парижане заслужили победу.
Но за игру троечку тоже заслужили.
А шпорам еще учится и учится побеждать сильных команд.
